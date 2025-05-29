Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
Оснащенный мощным всасывающим вентилятором 5000 Па и 3 режимами мощности, он легко удаляет пыль и волосы с пола и из труднодоступных щелей, обеспечивая глубокую очистку пола. Мусорный контейнер большой вместимости 2-в-1 с резервуаром для воды. Попрощайтесь с частым опорожнением мусорного контейнера и наполнением резервуара для воды. Мусорное ведро объемом 400 мл: опорожняется только по выходным. Резервуар для воды объемом 270 мл: нет необходимости в частой дозаправке. Зигзагообразный маршрут пылесоса и Y-образный маршрут мытья полов. Зигзагообразный маршрут обеспечивает максимальную эффективность очистки, а Y-образный маршрут специально разработан для мытья полов и имитирует ручную уборку путем протирания одной и той же поверхности в двух направлениях, что позволяет легко удалять пятна. Диапазон обнаружения 360 градусов. Xiaomi Robot Vacuum S20 может быстро сканировать свое окружение, чтобы создавать точные планы дома в приложении Mi Home/Xiaomi Home и планировать наиболее эффективные маршруты уборки. Позвольте этому роботу-пылесосу показать вам, насколько он может быть умным. Меньше пропущенных мест, меньше повторяющихся областей и меньше случаев потери ориентации. Лазерная навигация — это передовая и проверенная навигационная технология в отрасли в отличие от vSLAM и инерциальной навигации. Она имеет много преимуществ, таких как высокоточное позиционирование, более точные измерения и более стабильная работа. Меньше столкновений и меньше вероятность застревания. Встроенные датчики позволяют Xiaomi Robot Vacuum S20 легко распознавать сложную обстановку, эффективно снижая вероятность столкновений, падений и других проблем, обеспечивая более комфортную уборку. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home для удаленного управления роботом-пылесосом и отслеживания хода уборки. Голосовое управление работает с Amazon Alexa или Google Assistant. Благодаря небольшому размеру и простому дизайну, робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 подойдет практически для любого дома.
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Достоинства:
Комментарий:
классная вещь,каждой хозяйке в помощь. спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, меня устраивает качество и скорость уборки, есть возможность выбрать уровень всасывания, что соответственно меняет уровень шума. Всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Все работает без нареканий, пользуемся уже в течении месяца
Достоинства:
Комментарий:
Я влюбилась. Это мой первый робот, он такая умничка. Не нарадуюсь! Убирает и моет отлично, к Алисе подрубила. Команды работают
Достоинства:
Комментарий:
Всё нравиться работает хорошо пылесосит моет рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
шустрый, очень тихий при стандартной уборке,в своём сегменте неплох, но, учитывайте,что для большой площади не подойдёт, 60кв предел его зарядки на турбо режиме, а то и меньше. Заряжается достаточно быстро, препятствий для него практически нет, двигает всё, что можно передвинуть,так хочет работать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот-пылесос! Выстраивает маршрут и прибирает за васХороший помощник для дома!
Достоинства:
Комментарий:
ооооочень понравился пылесос,у меня 3 кота проблема с шерстью решена,теперь он мой любимчик ,я его назвала Робертом
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь в хозяйстве! для поддержания чистоты!
Достоинства:
Комментарий:
Робот пылесос ксяоми, новый, оригинал, опыт использования неделю - вроде всё работает нормально. Брал подобный, но без лазера около 6 лет назад, этот работает на удивление в разы тише.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - круто! Подключение простое, говорит понятно на Английском, всасывает хорошо! Еще не мыли им, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока всё функции не попробовал
Достоинства:
Комментарий:
Маленький помощник по дому. Если перепрошить ему озвучку будет ругаться что в доме грязно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший помощник для поддержания порядка, хорошо собирает кошачью шерсть. К приложению подключили без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
отличный,по сравнению с тем что было до этого,этот вообще бесшумный
Достоинства:
Комментарий:
К пылесосу вопросов нет, но приложение очень мудреное. Видимо еще не разобрался. По поводу шумности, для кого как мне нормально в частном доме. Если квартира наверное будет шумновато. В целом товар хороший, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
заказал, привезли за час, подключил к телефону Ксиаоми, через приложение ми хоум, всё просто, понятно, лазает везде, убирает хорошо, поставил прикольную озвучку из интернета прям с сайта, надеюсь будет служить верой и правдой!
Достоинства:
Комментарий:
купил подарок маме на день рождение. она довольна, отец холит следит за пылесосом, чтоб проходил весь пол!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. товар надлежащего качества. пришёл в коробке. в инструкции написано. что коробка перед отправкой проверяется на качество товара. поэтому вскрыта была. моет хорошо. карту быстро собрал. покупкой пока доволен. пользовался неделю.
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравился пылесос,мой лучший помощник.Всё работает идеально.Карту построил,убирает отлично,мне нравится.Приложение очень удобное,без всяких реклам,удобно пользоваться.Спасибо вам за такого помощника.
Достоинства:
Комментарий:
Очень боялась купленных отзывов , слишком хорошо тут пишут . Рискнула, заказала. Классный пылик , собирает прилично ( две собаки дома ) Подключился в ми хоум быстро С Алисой дружит , так же добавился в умный дом без проблем Дистанционно запускаю , все ок Достался за 16к Рекомендую 100%
Достоинства:
Комментарий:
убирается достаточно хорошо, залезает во всякие места, о которых человеческий мозг не подумает, а руки не дотянутся. ориентируется хорошо, если нет проводов и предметов на полу, то у него не возникает никаких проблем. карту составляет точно. 4 звёзды ставлю потому, что очень мало зарядки (на 60 квадратов заряжается между уборкой, если стоит турбо режим и мойка полов) и пару раз он застревал, приходилось его вылавливать и нести на базу или просто помогать!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Теща рада подарку. У меня Mijia 1C 4 года уже. Боевой! Помаленьку сыплется, но починябельно, своими силами. Так что, доверяя конторе, взял зверька в подарок. На др особо времени небыло настраивать, тупо запустили почекать. Старательно обследовал помещение, забавно позадирал лапку на плинтуса, и послушно приполз на базу по кнопке.
Достоинства:
Комментарий:
Карту построил , убирает хорошо , даже в труднодоступных местах . При настройки карты врезается во все , но при уборки все в порядке , ездит аккуратно . С пылью , шерстью справляется на ура , даже крупный мусор попался , он его всосал ))) в общем нравится такой помощник . Хотя бы под ногами нет шерсти , ну, а углы и плинтуса , понятное дело что надо мыть самостоятельно . 3 режима мощности . Настраивается легко и быстро .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос брал в подарок маме мама в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Первый робот пылесос в нашей квартире и самые приятные впечатления от первого запуска. Следуя по пунктам инструкции, удалось достаточно быстро и точно настроить нового помощника в уборке квартиры. Отсканировав комнаты, включая прихожую, спальню, гостиную и ванную, робот приступил к уборке 2-в-1, включаю сухую и влажную. Удобно, что можно выбрать уровень шума, уровень подачи воды, настроить расписание уборок (пока выставили на утро и вечер перед приходом с работы). Подойдет, как и любой другой робот-пылесос, в квартиру или дом, где есть домашние животные и вы так же, как и мы, страдаете засильем шерсти от питомцев. Понятно, что данный инструмент - не конечное решение по содержанию площади в чистоте, все-таки и своими руками с использованием вертикального пылесоса нужно будет более тщательно убирать. Но вот все первичное, что лежит на полу, он достаточно хорошо убирает. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
тихий моет и пылесосит хорошо,можно пореже убираться
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White
Достоинства:
Комментарий:
классная вещь,каждой хозяйке в помощь. спасибо продавцу за качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, меня устраивает качество и скорость уборки, есть возможность выбрать уровень всасывания, что соответственно меняет уровень шума. Всё супер
Достоинства:
Комментарий:
Все работает без нареканий, пользуемся уже в течении месяца
Достоинства:
Комментарий:
Я влюбилась. Это мой первый робот, он такая умничка. Не нарадуюсь! Убирает и моет отлично, к Алисе подрубила. Команды работают
Достоинства:
Комментарий:
Всё нравиться работает хорошо пылесосит моет рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
шустрый, очень тихий при стандартной уборке,в своём сегменте неплох, но, учитывайте,что для большой площади не подойдёт, 60кв предел его зарядки на турбо режиме, а то и меньше. Заряжается достаточно быстро, препятствий для него практически нет, двигает всё, что можно передвинуть,так хочет работать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный робот-пылесос! Выстраивает маршрут и прибирает за васХороший помощник для дома!
Достоинства:
Комментарий:
ооооочень понравился пылесос,у меня 3 кота проблема с шерстью решена,теперь он мой любимчик ,я его назвала Робертом
Достоинства:
Комментарий:
хорошая вещь в хозяйстве! для поддержания чистоты!
Достоинства:
Комментарий:
Робот пылесос ксяоми, новый, оригинал, опыт использования неделю - вроде всё работает нормально. Брал подобный, но без лазера около 6 лет назад, этот работает на удивление в разы тише.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - круто! Подключение простое, говорит понятно на Английском, всасывает хорошо! Еще не мыли им, потом дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
работает, пока всё функции не попробовал
Достоинства:
Комментарий:
Маленький помощник по дому. Если перепрошить ему озвучку будет ругаться что в доме грязно
Достоинства:
Комментарий:
Хороший помощник для поддержания порядка, хорошо собирает кошачью шерсть. К приложению подключили без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
отличный,по сравнению с тем что было до этого,этот вообще бесшумный
Достоинства:
Комментарий:
К пылесосу вопросов нет, но приложение очень мудреное. Видимо еще не разобрался. По поводу шумности, для кого как мне нормально в частном доме. Если квартира наверное будет шумновато. В целом товар хороший, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
заказал, привезли за час, подключил к телефону Ксиаоми, через приложение ми хоум, всё просто, понятно, лазает везде, убирает хорошо, поставил прикольную озвучку из интернета прям с сайта, надеюсь будет служить верой и правдой!
Достоинства:
Комментарий:
купил подарок маме на день рождение. она довольна, отец холит следит за пылесосом, чтоб проходил весь пол!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично. товар надлежащего качества. пришёл в коробке. в инструкции написано. что коробка перед отправкой проверяется на качество товара. поэтому вскрыта была. моет хорошо. карту быстро собрал. покупкой пока доволен. пользовался неделю.
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравился пылесос,мой лучший помощник.Всё работает идеально.Карту построил,убирает отлично,мне нравится.Приложение очень удобное,без всяких реклам,удобно пользоваться.Спасибо вам за такого помощника.
Достоинства:
Комментарий:
Очень боялась купленных отзывов , слишком хорошо тут пишут . Рискнула, заказала. Классный пылик , собирает прилично ( две собаки дома ) Подключился в ми хоум быстро С Алисой дружит , так же добавился в умный дом без проблем Дистанционно запускаю , все ок Достался за 16к Рекомендую 100%
Достоинства:
Комментарий:
убирается достаточно хорошо, залезает во всякие места, о которых человеческий мозг не подумает, а руки не дотянутся. ориентируется хорошо, если нет проводов и предметов на полу, то у него не возникает никаких проблем. карту составляет точно. 4 звёзды ставлю потому, что очень мало зарядки (на 60 квадратов заряжается между уборкой, если стоит турбо режим и мойка полов) и пару раз он застревал, приходилось его вылавливать и нести на базу или просто помогать!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Теща рада подарку. У меня Mijia 1C 4 года уже. Боевой! Помаленьку сыплется, но починябельно, своими силами. Так что, доверяя конторе, взял зверька в подарок. На др особо времени небыло настраивать, тупо запустили почекать. Старательно обследовал помещение, забавно позадирал лапку на плинтуса, и послушно приполз на базу по кнопке.
Достоинства:
Комментарий:
Карту построил , убирает хорошо , даже в труднодоступных местах . При настройки карты врезается во все , но при уборки все в порядке , ездит аккуратно . С пылью , шерстью справляется на ура , даже крупный мусор попался , он его всосал ))) в общем нравится такой помощник . Хотя бы под ногами нет шерсти , ну, а углы и плинтуса , понятное дело что надо мыть самостоятельно . 3 режима мощности . Настраивается легко и быстро .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос брал в подарок маме мама в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Первый робот пылесос в нашей квартире и самые приятные впечатления от первого запуска. Следуя по пунктам инструкции, удалось достаточно быстро и точно настроить нового помощника в уборке квартиры. Отсканировав комнаты, включая прихожую, спальню, гостиную и ванную, робот приступил к уборке 2-в-1, включаю сухую и влажную. Удобно, что можно выбрать уровень шума, уровень подачи воды, настроить расписание уборок (пока выставили на утро и вечер перед приходом с работы). Подойдет, как и любой другой робот-пылесос, в квартиру или дом, где есть домашние животные и вы так же, как и мы, страдаете засильем шерсти от питомцев. Понятно, что данный инструмент - не конечное решение по содержанию площади в чистоте, все-таки и своими руками с использованием вертикального пылесоса нужно будет более тщательно убирать. Но вот все первичное, что лежит на полу, он достаточно хорошо убирает. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
тихий моет и пылесосит хорошо,можно пореже убираться