Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние, 722768
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%6 010 руб. 13 360 руб.
В наличии
Код товара: 722768
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 010 руб. -55%
13 360 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х15
Вес, кг.
3.5
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние
Причина уценки: демо версия, после ремонта (замена комплектующих), потертости, царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, пылесос, кабель, щеточка, станция, документация
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
146
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия, после ремонта (замена комплектующих), потертости, царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, пылесос, кабель, щеточка, станция, документация
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - по цене 6010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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