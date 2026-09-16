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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 722768
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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние, 722768

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
120
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
6 010 руб.  13 360 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722768
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние
6 010 руб. -55%
13 360 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х15
Вес, кг.
3.5

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние

Причина уценки: демо версия, после ремонта (замена комплектующих), потертости, царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, пылесос, кабель, щеточка, станция, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
400 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
робот-пылесос, пылесборник, адаптер питания, основная щетка, база для зарядки, боковая щетка, инструмент для очистки, документация, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
12
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Google Home
Датчики
лазерный дальномер, датчик движения вдоль стен, датчик перепадов высоты, датчик препятствий, датчик распознавания ковров
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
45
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
90
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
146
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия, после ремонта (замена комплектующих), потертости, царапины Внешний вид: хорошее состояние Комплектация: коробка, пылесос, кабель, щеточка, станция, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20 EU (BHR8629EU) White хорошее состояние - по цене 6010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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