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Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733868
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Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х14
Вес, кг.
5.05
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)
Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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