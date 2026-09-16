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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733868
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Характеристики

Бренд
Trouver
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), салфетки (1 шт.), документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Станция самоочистки
нет
Объем пылесборника станции, мл
330
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х14
Вес, кг.
5.05

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)

Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.



Теги товара: с Алисой

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro White (RLE24SA)




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Характеристики
Бренд
Trouver
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Комплектация
зарядная станция (1 шт.), боковая щетка (1 шт.), салфетки (1 шт.), документация
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Умный дом Яндекса
Голосовой помощник
Алиса
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
330
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver — это лёгкое и компактное решение для эффективной уборки. Весит всего 2,8 кг — перемещать и хранить его легко. Мощный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает уборку до 175 м? на одном заряде, что отлично подойдёт для средних и крупных квартир. Устройство выполняет влажную уборку и снабжено одной насадкой — всё просто и удобно. Объём пылесборника 330 мл позволяет без лишних хлопот поддерживать чистоту. Белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Trouver работает с системой «Умный дом Яндекса» — вы сможете управлять уборкой через голосового помощника Алиса, не вставая с дивана. Станция самоочистки не предусмотрена — все под контролем пользователя.


Теги товара: с Алисой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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