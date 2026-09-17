Робот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 990 руб.
В наличии
Код товара: 750284
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
48 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
Боковая щетка, Запасной мешок, Кабель питания, Робот-пылесос, Станция самоочистки, Основная щетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
Lidar
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Робот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black
Флагманский робот-пылесос, который полностью меняет представление о домашней рутине. Обладая колоссальной мощностью всасывания в 25 000 Па и продвинутой экосистемой автономии, этот девайс безупречно справляется с любыми загрязнениями и не требует ручного обслуживания до 100 дней. Интеллектуальные технологии выдвижных швабр MopExtend RoboSwing и трехмерного обхода препятствий позволяют устройству идеально вымывать пол в углах, бережно ухаживать за коврами и легко ориентироваться в пространстве. Доверьте чистоту вашего дома Dreame L40 Ultra VE и наслаждайтесь свободным временем, пока технологии будущего работают на вас.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Мощность всасывания
25 000 Па
Емкость пылесборника
300 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
70
Комплектация
Боковая щетка, Запасной мешок, Кабель питания, Робот-пылесос, Станция самоочистки, Основная щетка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Датчики
Lidar
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Продолжительность автономной уборки, мин
260
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Флагманский робот-пылесос, который полностью меняет представление о домашней рутине. Обладая колоссальной мощностью всасывания в 25 000 Па и продвинутой экосистемой автономии, этот девайс безупречно справляется с любыми загрязнениями и не требует ручного обслуживания до 100 дней. Интеллектуальные технологии выдвижных швабр MopExtend RoboSwing и трехмерного обхода препятствий позволяют устройству идеально вымывать пол в углах, бережно ухаживать за коврами и легко ориентироваться в пространстве. Доверьте чистоту вашего дома Dreame L40 Ultra VE и наслаждайтесь свободным временем, пока технологии будущего работают на вас.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Робот-пылесос Dreame L40 Ultra VE (RTD33TE) Black - по цене 48990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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