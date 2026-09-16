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Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
13000 Па
Емкость пылесборника
330 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Умный дом Яндекса
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733867
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Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD)
Робот-пылесос Trouver создан для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Вместительный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает до 120 минут автономной работы, что позволяет эффективно убирать большие помещения за один цикл. Благодаря поддержке влажной уборки свежесть пола сохраняется дольше, а вместимость пылесборника на станции 330 мл не требует частого обслуживания.
Устройство идеально впишется в светлый интерьер благодаря элегантному белому цвету, а мощность 50 Вт обеспечивает уверенную уборку даже при повышенном уровне шума 75 дБ. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует быстрое восстановление заряда — за 210 минут робот снова готов к работе.
Trouver поддерживает работу в системе «Умный дом» с Amazon Alexa и Умный дом Яндекса, что делает управление простым и современным. Самоочищающаяся станция и одна насадка в комплекте — всё для вашего комфорта и экономии времени.
Робот-пылесос Trouver создан для тех, кто ценит чистоту без лишних усилий. Вместительный аккумулятор на 3200 мА·ч обеспечивает до 120 минут автономной работы, что позволяет эффективно убирать большие помещения за один цикл. Благодаря поддержке влажной уборки свежесть пола сохраняется дольше, а вместимость пылесборника на станции 330 мл не требует частого обслуживания.
Устройство идеально впишется в светлый интерьер благодаря элегантному белому цвету, а мощность 50 Вт обеспечивает уверенную уборку даже при повышенном уровне шума 75 дБ. Li-Ion аккумулятор в комплекте гарантирует быстрое восстановление заряда — за 210 минут робот снова готов к работе.
Trouver поддерживает работу в системе «Умный дом» с Amazon Alexa и Умный дом Яндекса, что делает управление простым и современным. Самоочищающаяся станция и одна насадка в комплекте — всё для вашего комфорта и экономии времени.
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20s Pro Plus White (RLE24SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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