Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White
Робот-пылесос Dreame — это инновационное устройство, которое обеспечивает эффективную и удобную уборку вашего дома. Этот умный помощник весом всего 2,59 кг способен очистить площадь до 140 м? на одном полном заряде благодаря мощному аккумулятору Li-Ion емкостью 3200 мА·ч. Продолжительность автономной работы составляет впечатляющие 150 минут, что позволяет ему справляться даже с крупными помещениями без необходимости в частых перерывах на подзарядку. Робот-пылесос Dreame, выполненный в стильном белом цвете, предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным решением для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря компактной ширине устройства в 325 мм и ширине базовой станции в 293 мм, оно легко интегрируется в ваш интерьер и не занимает много места. Dreame оснащен возможностями для работы в системе «Умный дом» через платформу Dreamehome, что позволяет вам управлять им удаленно и адаптировать его работу под ваши индивидуальные предпочтения. Этот современный робот-пылесос от бренда Dreame — идеальное сочетание функциональности, дизайна и технологии, призванное сделать ваш дом чище с минимальными усилиями с вашей стороны.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой
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