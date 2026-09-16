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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
20 000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
глубокая очистка, движение вдоль стен, точечная уборка
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
150
  • Робот-пылесос Dreame F21 Plus RU - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame F21 Plus RU - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame F21 Plus RU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 
Начислим 321 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727360
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White
19 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
20 000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Комплектация
базовая станция, боковая щетка, держатель салфетки, документация, защита щетки, мешок для мусора в станцию самоочистки х 2 шт, основная щетка, пылесборник с резервуаром для воды, робот-пылесос, салфетка, фильтр
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
глубокая очистка, движение вдоль стен, точечная уборка
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик обнаружения препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
140
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
293
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White

Робот-пылесос Dreame — это инновационное устройство, которое обеспечивает эффективную и удобную уборку вашего дома. Этот умный помощник весом всего 2,59 кг способен очистить площадь до 140 м? на одном полном заряде благодаря мощному аккумулятору Li-Ion емкостью 3200 мА·ч. Продолжительность автономной работы составляет впечатляющие 150 минут, что позволяет ему справляться даже с крупными помещениями без необходимости в частых перерывах на подзарядку. Робот-пылесос Dreame, выполненный в стильном белом цвете, предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным решением для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря компактной ширине устройства в 325 мм и ширине базовой станции в 293 мм, оно легко интегрируется в ваш интерьер и не занимает много места. Dreame оснащен возможностями для работы в системе «Умный дом» через платформу Dreamehome, что позволяет вам управлять им удаленно и адаптировать его работу под ваши индивидуальные предпочтения. Этот современный робот-пылесос от бренда Dreame — идеальное сочетание функциональности, дизайна и технологии, призванное сделать ваш дом чище с минимальными усилиями с вашей стороны.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
20 000 Па
Емкость пылесборника
0.22 л
Комплектация
базовая станция, боковая щетка, держатель салфетки, документация, защита щетки, мешок для мусора в станцию самоочистки х 2 шт, основная щетка, пылесборник с резервуаром для воды, робот-пылесос, салфетка, фильтр
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
глубокая очистка, движение вдоль стен, точечная уборка
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Датчики
датчик обнаружения препятствий
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Развернуть
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
140
Ширина робота-пылесоса, мм
325
Ширина базовой станции, мм
293
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame — это инновационное устройство, которое обеспечивает эффективную и удобную уборку вашего дома. Этот умный помощник весом всего 2,59 кг способен очистить площадь до 140 м? на одном полном заряде благодаря мощному аккумулятору Li-Ion емкостью 3200 мА·ч. Продолжительность автономной работы составляет впечатляющие 150 минут, что позволяет ему справляться даже с крупными помещениями без необходимости в частых перерывах на подзарядку. Робот-пылесос Dreame, выполненный в стильном белом цвете, предлагает как сухую, так и влажную уборку, что делает его универсальным решением для поддержания чистоты в вашем доме. Благодаря компактной ширине устройства в 325 мм и ширине базовой станции в 293 мм, оно легко интегрируется в ваш интерьер и не занимает много места. Dreame оснащен возможностями для работы в системе «Умный дом» через платформу Dreamehome, что позволяет вам управлять им удаленно и адаптировать его работу под ваши индивидуальные предпочтения. Этот современный робот-пылесос от бренда Dreame — идеальное сочетание функциональности, дизайна и технологии, призванное сделать ваш дом чище с минимальными усилиями с вашей стороны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum F21 Plus RU White - по цене 19990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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