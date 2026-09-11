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Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro

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Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 1
Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 2
Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 3
Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 4
Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
570 мл
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
6
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
  • Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 4
  • Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596626
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
570 мл
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
6
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Siri
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
46
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
250
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
5.7

Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro

**Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает множеством функций и возможностей, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 5000 Па; * аккумулятор ёмкостью 5200 мАч; * время работы до 280 минут; * площадь уборки до 300 м?; * управление через приложение Mi Home; * поддержка голосовых помощников. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A оснащён мощным двигателем, который обеспечивает высокую эффективность уборки. Благодаря большому объёму пылесборника и резервуару для воды, пылесос может работать длительное время без остановки. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его способность автоматически определять тип поверхности и выбирать оптимальный режим уборки. Это позволяет ему эффективно очищать различные типы напольных покрытий, включая ковры, плитку и ламинат. Кроме того, Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A имеет функцию влажной уборки, которая позволяет ему не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Робот-пылесос оснащён специальным резервуаром для воды и салфеткой из микрофибры, которая легко крепится к нижней части устройства. Управление роботом-пылесосом осуществляется через мобильное приложение Mi Home. В приложении вы можете настроить расписание уборки, выбрать режим работы, а также отслеживать состояние пылесоса и историю уборок. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A также поддерживает голосовое управление с помощью популярных голосовых ассистентов. Вы можете отдавать команды пылесосу голосом, что делает его ещё более удобным в использовании. В целом, робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A представляет собой отличное решение для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и сделать свой дом чище.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
4000 Вт
Емкость пылесборника
570 мл
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
пылесос, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
6
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Siri
Станция самоочистки
нет
Развернуть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
46
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
250
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
**Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает множеством функций и возможностей, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 5000 Па; * аккумулятор ёмкостью 5200 мАч; * время работы до 280 минут; * площадь уборки до 300 м?; * управление через приложение Mi Home; * поддержка голосовых помощников. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A оснащён мощным двигателем, который обеспечивает высокую эффективность уборки. Благодаря большому объёму пылесборника и резервуару для воды, пылесос может работать длительное время без остановки. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его способность автоматически определять тип поверхности и выбирать оптимальный режим уборки. Это позволяет ему эффективно очищать различные типы напольных покрытий, включая ковры, плитку и ламинат. Кроме того, Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A имеет функцию влажной уборки, которая позволяет ему не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Робот-пылесос оснащён специальным резервуаром для воды и салфеткой из микрофибры, которая легко крепится к нижней части устройства. Управление роботом-пылесосом осуществляется через мобильное приложение Mi Home. В приложении вы можете настроить расписание уборки, выбрать режим работы, а также отслеживать состояние пылесоса и историю уборок. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A также поддерживает голосовое управление с помощью популярных голосовых ассистентов. Вы можете отдавать команды пылесосу голосом, что делает его ещё более удобным в использовании. В целом, робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A представляет собой отличное решение для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и сделать свой дом чище.
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Отзывы


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