Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro
**Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A** — это робот-пылесос, который может стать незаменимым помощником в вашем доме. Он обладает множеством функций и возможностей, которые делают его одним из лучших роботов-пылесосов на рынке. **Основные характеристики:** * мощность всасывания 5000 Па; * аккумулятор ёмкостью 5200 мАч; * время работы до 280 минут; * площадь уборки до 300 м?; * управление через приложение Mi Home; * поддержка голосовых помощников. Робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A оснащён мощным двигателем, который обеспечивает высокую эффективность уборки. Благодаря большому объёму пылесборника и резервуару для воды, пылесос может работать длительное время без остановки. Одной из главных особенностей этого робота-пылесоса является его способность автоматически определять тип поверхности и выбирать оптимальный режим уборки. Это позволяет ему эффективно очищать различные типы напольных покрытий, включая ковры, плитку и ламинат. Кроме того, Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A имеет функцию влажной уборки, которая позволяет ему не только собирать пыль и мусор, но и протирать пол. Робот-пылесос оснащён специальным резервуаром для воды и салфеткой из микрофибры, которая легко крепится к нижней части устройства. Управление роботом-пылесосом осуществляется через мобильное приложение Mi Home. В приложении вы можете настроить расписание уборки, выбрать режим работы, а также отслеживать состояние пылесоса и историю уборок. Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A также поддерживает голосовое управление с помощью популярных голосовых ассистентов. Вы можете отдавать команды пылесосу голосом, что делает его ещё более удобным в использовании. В целом, робот-пылесос Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s Pro RLS6A представляет собой отличное решение для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и сделать свой дом чище.
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