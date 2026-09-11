Память оперативная DDR4 Foxline 16GB 3200 CL 22 (FL3200D4U22-16G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Foxline 16GB 3200 CL 22 (FL3200D4U22-16G)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти представляет собой доступный и сбалансированный вариант для модернизации или сборки домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневной многозадачности, такой как работа с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы на сегодняшний день, а частоты 3200 МГц хватит с запасом для большинства сценариев, хотя для профессионального рендеринга или топовых игровых сборок стоит рассмотреть более быстрые или объемные варианты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который на сегодня остается актуальным стандартом для огромного парка настольных систем. Это означает несовместимость с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5 - модуль физически не станет в неподходящий слот. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, а не для компактных ноутбуков, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей емкостью 16 ГБ состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что является оптимальным для активации двухканального режима. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх и приложениях этот объем и частота позволят избежать неприятных подтормаживаний, связанных с нехваткой ОЗУ или узкой шиной данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для недорогих комплектов DDR4 на частоте 3200 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с премиальными наборами означают несколько большую задержку, однако в реальных задачах разница с более низкими CL16 или CL18 часто малозаметна. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает платформы Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD начиная с первых поколений Ryzen. Однако важно помнить, что конечная поддержка частоты 3200 МГц зависит от конкретной модели материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Для стабильной работы на высокой частоте может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это делает планки компактными и гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров в корпусе. Отсутствие радиатора не является проблемой для памяти с такими умеренными частотами и таймингами, так как нагрев будет оставаться в безопасных пределах даже при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и многих приложениях. Для корректной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе этой памяти стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой, особенно по части поддержки частоты 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной скорости почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS. Если вы планируете в будущем расширять объем, идеальным решением будет покупка точно такого же комплекта, так как смешивание модулей с разными таймингами и чипами может привести к нестабильной работе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную и быструю память DDR4 без переплаты за агрессивный дизайн или экстремально низкие тайминги.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти представляет собой доступный и сбалансированный вариант для модернизации или сборки домашнего или офисного компьютера. Он отлично подойдет для повседневной многозадачности, такой как работа с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями, нетребовательными играми и легким монтажом. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы на сегодняшний день, а частоты 3200 МГц хватит с запасом для большинства сценариев, хотя для профессионального рендеринга или топовых игровых сборок стоит рассмотреть более быстрые или объемные варианты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который на сегодня остается актуальным стандартом для огромного парка настольных систем. Это означает несовместимость с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5 - модуль физически не станет в неподходящий слот. Форм-фактор DIMM четко указывает на предназначение для стандартных настольных материнских плат, а не для компактных ноутбуков, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей емкостью 16 ГБ состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что является оптимальным для активации двухканального режима. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх и приложениях этот объем и частота позволят избежать неприятных подтормаживаний, связанных с нехваткой ОЗУ или узкой шиной данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данного модуля обозначены как CL22, что является типичным значением для недорогих комплектов DDR4 на частоте 3200 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с премиальными наборами означают несколько большую задержку, однако в реальных задачах разница с более низкими CL16 или CL18 часто малозаметна. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти наверняка потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память запустится на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством настольных материнских плат и процессоров, поддерживающих стандарт DDR4. Это включает платформы Intel начиная с 6-го поколения Skylake и AMD начиная с первых поколений Ryzen. Однако важно помнить, что конечная поддержка частоты 3200 МГц зависит от конкретной модели материнской платы и процессора, поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Для стабильной работы на высокой частоте может потребоваться обновление BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти выполнен в лаконичном дизайне без массивных радиаторов и подсветки. Это делает планки компактными и гарантирует отсутствие каких-либо конфликтов с установкой крупных процессорных кулеров в корпусе. Отсутствие радиатора не является проблемой для памяти с такими умеренными частотами и таймингами, так как нагрев будет оставаться в безопасных пределах даже при длительной нагрузке.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в играх и многих приложениях. Для корректной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание при выборе этой памяти стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой, особенно по части поддержки частоты 3200 МГц. Помните, что для работы на заявленной скорости почти всегда требуется активация профиля XMP в BIOS. Если вы планируете в будущем расширять объем, идеальным решением будет покупка точно такого же комплекта, так как смешивание модулей с разными таймингами и чипами может привести к нестабильной работе. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет получить надежную и быструю память DDR4 без переплаты за агрессивный дизайн или экстремально низкие тайминги.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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