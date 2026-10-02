Память оперативная Foxline DIMM 8GB 3200 DDR4 (FL3200D4EU22-8G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Foxline DIMM 8GB 3200 DDR4 (FL3200D4EU22-8G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - это надежный и доступный вариант для базового апгрейда настольного компьютера или сборки новой недорогой системы. Он отлично подойдет для офисных задач, работы с документами, учебы, серфинга в интернете с множеством вкладок и даже для нетребовательных игр. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной работы, но для современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми приложениями лучше рассматривать комплект из двух таких модулей или сразу больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для современных настольных ПК. Это означает, что он совместим с подавляющим большинством процессоров и материнских плат Intel и AMD, выпущенных за последние годы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольного компьютера, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для большинства пользователей. Его эффективная частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является отличным балансом между ценой и скоростью. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой, ускоряет загрузку приложений и улучшает плавность в играх по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль использует набор таймингов CL22. Эти тайминги несколько выше, чем у более дорогих игровых комплектов, что говорит о немного большей задержке, но для своей ценовой категории это стандартное и полностью рабочее решение. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 позволяет автоматически выйти на заявленные 3200 МГц простым включением опции в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии, B-серии или AMD B-серии, X-серии). На платах с чипсетами начального уровня память может запуститься на меньшей, стандартной для процессора частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в лаконичном низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это снижает его стоимость и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. При работе на штатных частотах и напряжении пассивного охлаждения корпусом модуля достаточно для стабильной работы, так как тепловыделение у таких решений невелико.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем. Для максимального быстродействия в настольных системах рекомендуется использовать память парами, активируя двухканальный режим работы. Это дает значительный прирост производительности, особенно в играх и графических приложениях. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем вы сможете добавить вторую идентичную для увеличения общего объема до 16 ГБ и включения двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты для памяти стандарта DDR4. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц активируйте профиль XMP в BIOS/UEFI. Помните, что для игрового ПК или рабочей станции оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей. Если ваши задачи ограничены офисом и интернетом, а бюджет сильно ограничен, этот модуль станет отличным и недорогим способом повысить отзывчивость системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти - это надежный и доступный вариант для базового апгрейда настольного компьютера или сборки новой недорогой системы. Он отлично подойдет для офисных задач, работы с документами, учебы, серфинга в интернете с множеством вкладок и даже для нетребовательных игр. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной повседневной работы, но для современных игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми приложениями лучше рассматривать комплект из двух таких модулей или сразу больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который уже несколько лет является основным для современных настольных ПК. Это означает, что он совместим с подавляющим большинством процессоров и материнских плат Intel и AMD, выпущенных за последние годы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольного компьютера, и она не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули меньшего размера SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для большинства пользователей. Его эффективная частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является отличным балансом между ценой и скоростью. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что делает систему более отзывчивой, ускоряет загрузку приложений и улучшает плавность в играх по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения стабильной работы на частоте 3200 МГц модуль использует набор таймингов CL22. Эти тайминги несколько выше, чем у более дорогих игровых комплектов, что говорит о немного большей задержке, но для своей ценовой категории это стандартное и полностью рабочее решение. Поддержка профиля Intel XMP 2.0 позволяет автоматически выйти на заявленные 3200 МГц простым включением опции в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости ручной настройки.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP требуется материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии, B-серии или AMD B-серии, X-серии). На платах с чипсетами начального уровня память может запуститься на меньшей, стандартной для процессора частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в лаконичном низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это снижает его стоимость и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных башенных процессорных кулеров. При работе на штатных частотах и напряжении пассивного охлаждения корпусом модуля достаточно для стабильной работы, так как тепловыделение у таких решений невелико.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается одним модулем. Для максимального быстродействия в настольных системах рекомендуется использовать память парами, активируя двухканальный режим работы. Это дает значительный прирост производительности, особенно в играх и графических приложениях. Если вы покупаете одну планку сейчас, в будущем вы сможете добавить вторую идентичную для увеличения общего объема до 16 ГБ и включения двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты для памяти стандарта DDR4. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц активируйте профиль XMP в BIOS/UEFI. Помните, что для игрового ПК или рабочей станции оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей. Если ваши задачи ограничены офисом и интернетом, а бюджет сильно ограничен, этот модуль станет отличным и недорогим способом повысить отзывчивость системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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