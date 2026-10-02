Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 8GB 3200 DDR4 (FL3200D4ES22-8G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным выбором для владельцев ноутбуков или компактных ПК, которым необходимо повысить быстродействие системы без крупных инвестиций. Он идеально подходит для апгрейда офисных и домашних машин, где требуется ускорить работу с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными программами. Данный объем в 8 ГБ позволит комфортно работать в режиме многозадачности, но для современных игр или профессиональных задач, таких как монтаж видео или 3D-рендеринг, стоит рассматривать комплекты с большим суммарным объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Это означает, что стандартные настольные системные блоки с разъемами DIMM физически несовместимы с данной планкой.

Объем, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей базой для большинства повседневных задач. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки приложений, плавность переключения между программами и общую отзывчивость системы. В сценариях работы с тяжелыми таблицами, графикой или при одновременном запуске нескольких приложений высокая частота поможет минимизировать возможные подтормаживания.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую латентность CL22, настроены для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц при стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2 В. Для ноутбучных модулей поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP, встречается реже, и данная модель, скорее всего, будет работать на своей номинальной частоте при условии ее поддержки процессором и материнской платой ноутбука. Руководство по совместимости и возможным настройкам стоит искать в спецификациях вашего устройства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими память стандарта DDR4. Крайне важно убедиться, что ваш ноутбук использует именно DDR4, так как поколения памяти физически и электрически несовместимы. Также необходимо проверить в технической документации к ноутбуку, поддерживает ли процессор и чипсет частоту 3200 МГц; в противном случае память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом ноутбучном форм-факторе без радиаторов охлаждения, что является стандартом для большинства подобных модулей из-за ограниченного пространства внутри корпуса ноутбука. Отсутствие массивного радиатора гарантирует совместимость с любым корпусом ноутбука и не создает проблем с установкой. Подсветка также не предусмотрена, что соответствует назначению модуля для апгрейда существующих систем, где внешний вид не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается отдельным модулем объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два одинаковых (рекомендуется) модуля в соответствующие слоты ноутбука. Если вы планируете расширять объем в будущем, старайтесь подбирать планку с максимально схожими характеристиками – частотой, таймингами и объемом – для обеспечения стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно проверить поколение памяти, поддерживаемое вашим ноутбуком, а также максимальный поддерживаемый объем на слот и общий объем. Убедитесь, что в системе есть свободный слот SO-DIMM или вы готовы заменить уже установленную планку. Помните, что для достижения частоты 3200 МГц ее должна поддерживать платформа; многие ноутбуки могут автоматически понизить частоту до стандартных значений, например, 2666 МГц. Этот модуль – отличное решение для быстрого и недорогого апгрейда старого или слабого ноутбука, но для сборки нового игрового ПК или рабочей станции необходимы полноразмерные модули DIMM.