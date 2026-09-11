Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 010 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524360
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х15
Вес, г.
500
Описание товара Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см
Игровой набор Игротрейд Супермаркет световые и звуковые эффекты 29, 1*15*15, 5 см без сомнения понравится любому ребенку. Благодаря ему можно устроить реалистичную игру в супермаркет, и почувствовать себя взрослыми. Дети с удовольствием играют в эту игру в кругу компании, примеряя на себя разные роли: кассира, покупателя или продавца
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор Игротрейд Супермаркет световые и звуковые эффекты 29, 1*15*15, 5 см без сомнения понравится любому ребенку. Благодаря ему можно устроить реалистичную игру в супермаркет, и почувствовать себя взрослыми. Дети с удовольствием играют в эту игру в кругу компании, примеряя на себя разные роли: кассира, покупателя или продавца
Набор Игротрейд "Супермаркет" световые и звуковые эффекты 29,1*15*15,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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