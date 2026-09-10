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Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC

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Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 1
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 2
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 3
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 4
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 5
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 6
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 7
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 8
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 9
Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 1
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 2
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 3
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 4
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 5
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 6
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 7
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 8
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 9
  • Набор &quot;Кухня&quot; рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 920 руб.  13 124 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458494
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, плита, кран, металлическая раковина, вытяжка, часы, полка для специй, кастрюля с крышкой, сковородка, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х15
Вес, кг.
6

Описание товара Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC

Что делать, если малыш неожиданно увлекся кулинарией? Вместо комнаты для игр он бежит на кухню, а вместо мультиков смотрит в интернете рецепты фуд-блогеров!. Чтобы поддержать и поощрить юного шеф-повара, подарите ему набор кулинара от Viga Toys Фантастическая кухня для детей от 3 лет. Он представляет собой яркий, роскошно оборудованный, игрушечный кухонный уголок, в котором есть все необходимое для маленького кулинара: плита с духовкой, раковина, вытяжка, часы и, конечно же, целая коллекция кухонных аксессуаров – кастрюля с крышкой, сковорода, лопатки, ложка, две емкости для специй. Набор для юного кулинара максимально похож на настоящий. Он изготовлен из качественных безвредных материалов (дерево, металл), отличается яркой контрастной расцветкой и стильным современным дизайном. На таком кухонном пространстве малыш еще больше раскроет фантазию и с головой погрузится в кулинарное творчество. С игровым набором Фантастическая кухня дети не только развлекаются, но и, подражая взрослым, обучаются важным бытовым навыкам. Эта развивающая игрушка отлично сочетается с методиками Монтессори и Реджио, подходит для детских садов и воспитательных центров. Размеры в собранном виде: 60x30x81 см. Для изготовления эко-френдли продукта использована экологичная сертифицированная древесина, одобренная ассоциацией FSC (Лесным попечительским советом).

Отзывы о товаре Набор "Кухня" рыжая с зеленым в коробке 50957/50957FSC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
кухня, плита, кран, металлическая раковина, вытяжка, часы, полка для специй, кастрюля с крышкой, сковородка, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Что делать, если малыш неожиданно увлекся кулинарией? Вместо комнаты для игр он бежит на кухню, а вместо мультиков смотрит в интернете рецепты фуд-блогеров!. Чтобы поддержать и поощрить юного шеф-повара, подарите ему набор кулинара от Viga Toys Фантастическая кухня для детей от 3 лет. Он представляет собой яркий, роскошно оборудованный, игрушечный кухонный уголок, в котором есть все необходимое для маленького кулинара: плита с духовкой, раковина, вытяжка, часы и, конечно же, целая коллекция кухонных аксессуаров – кастрюля с крышкой, сковорода, лопатки, ложка, две емкости для специй. Набор для юного кулинара максимально похож на настоящий. Он изготовлен из качественных безвредных материалов (дерево, металл), отличается яркой контрастной расцветкой и стильным современным дизайном. На таком кухонном пространстве малыш еще больше раскроет фантазию и с головой погрузится в кулинарное творчество. С игровым набором Фантастическая кухня дети не только развлекаются, но и, подражая взрослым, обучаются важным бытовым навыкам. Эта развивающая игрушка отлично сочетается с методиками Монтессори и Реджио, подходит для детских садов и воспитательных центров. Размеры в собранном виде: 60x30x81 см. Для изготовления эко-френдли продукта использована экологичная сертифицированная древесина, одобренная ассоциацией FSC (Лесным попечительским советом).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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