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Набор для создания украшений CHARM в коробке купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для создания украшений CHARM в коробке

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Набор для создания украшений CHARM в коробке - фото 1
Набор для создания украшений CHARM в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор для создания украшений CHARM в коробке - фото 1
  • Набор для создания украшений CHARM в коробке - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
670 руб.  1 122 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494123
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х5
Вес, г.
267

Описание товара Набор для создания украшений CHARM в коробке

Набор для создания различных украшений понравится любой девочке. Разнообразные элементы позволят реализовать все свои творческие фантазии.

Отзывы о товаре Набор для создания украшений CHARM в коробке




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для создания различных украшений понравится любой девочке. Разнообразные элементы позволят реализовать все свои творческие фантазии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для создания украшений CHARM в коробке - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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