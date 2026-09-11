Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4
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Характеристики
Описание товара Набор Совтехстром "Моя кухня" арт.У548 /4
Игровой набор Совтехстром Моя кухня, У548 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Набор позволит ребенку максимально реалистично воссоздать атмосферу настоящей кухни и по-настоящему вжиться в образ повара. Благодаря этому набору ребенок сможет придумать огромное количество тематических сюжетов с приготовлением пищи. Например, мальчик сможет представить себя шеф-поваром дорогого ресторана, а девочка - хлопотливой хозяйкой, которая готовится к приходу гостей. Богатый набор кухонной посуды и приборов, а также широкая рабочая поверхность, оснащенная духовкой, плитой, рукомойником и даже часами позволят ребенку полностью погрузиться в процесс игры. А пластиковые продукты и блюда помогут довести воображаемый кулинарный процесс до логического завершения. Внимание! Дизайн набора может варьироваться и отличаться от изображений на фото.
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