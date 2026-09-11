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Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж

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Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 1
Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 2
Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 3
Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 1
  • Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 2
  • Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 3
  • Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 460 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527690
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Характеристики

Бренд
Гратвест
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.64

Описание товара Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж

Игровой набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия Пляж без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику.Какой сюрприз будет самым желанным для любой девочки? Конечно же, это куколка, которая станет лучшей подружкой для маленькой принцессы. Ваша малышка больше никогда не будет скучать, ведь вместе с коллекцией кукол она сможет придумать множество увлекательных развлечений. Внутри каждого шара вы найдёте куклу, различные аксессуары, одежду, обувь, наклейки и свидетельство о рождении. Собери все всю коллекцию!

Отзывы о товаре Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Гратвест
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 4 лет
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия Пляж без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику.Какой сюрприз будет самым желанным для любой девочки? Конечно же, это куколка, которая станет лучшей подружкой для маленькой принцессы. Ваша малышка больше никогда не будет скучать, ведь вместе с коллекцией кукол она сможет придумать множество увлекательных развлечений. Внутри каждого шара вы найдёте куклу, различные аксессуары, одежду, обувь, наклейки и свидетельство о рождении. Собери все всю коллекцию!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Гратвест Беби-сюрприз 12 шт. кукол в шаре с аксессуарами, серия пляж - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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