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Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4

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Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 1
Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 2
Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 3
Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 4
Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 5
Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 1
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 2
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 3
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 4
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 5
  • Набор Технолог Castlecraft &quot;Восстание Гладиаторов&quot; крепость арт.00335 /4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 050 руб.  1 666 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 527626
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4
1 050 руб. -37%
1 666 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
отливка (базовая), отливка (руины-обвал), отливка (башня выступающая), отливка (арка 1), римляне и гладиаторы, 1 кубик д6, специальные правила Castle Craft – тактика, линейка из БФ, инструкция по раскраске, инструкция по сборке замка, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х22х9
Вес, кг.
1

Описание товара Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4

Castlecraft «Восстание Гладиаторов» — это масштабный военно-тактический игровой набор от знаменитого российского бренда «Технолог». Комплект объединяет в себе функции модульного трехмерного конструктора, настольной стратегической игры и полигона для военно-исторического моделизма.

Отзывы о товаре Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4




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Характеристики
Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
отливка (базовая), отливка (руины-обвал), отливка (башня выступающая), отливка (арка 1), римляне и гладиаторы, 1 кубик д6, специальные правила Castle Craft – тактика, линейка из БФ, инструкция по раскраске, инструкция по сборке замка, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Castlecraft «Восстание Гладиаторов» — это масштабный военно-тактический игровой набор от знаменитого российского бренда «Технолог». Комплект объединяет в себе функции модульного трехмерного конструктора, настольной стратегической игры и полигона для военно-исторического моделизма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Технолог Castlecraft "Восстание Гладиаторов" крепость арт.00335 /4 - по цене 1050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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