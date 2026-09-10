Набор строительных инструментов в ящике в коробке VIGA 50494
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%1 730 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392075
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
болты, гайки, панели с отверстиями, штырьки 4 цветов
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х13
Вес, кг.
1.04
Описание товара Набор строительных инструментов в ящике в коробке VIGA 50494
Набор содержит различные инструменты, болты и гайки, панели с отверстиями и штырьки 4 цветов. Способствует тренировке координации рук и глаз, развитию моторики рук благодаря таким движениям как удар, вращение и т.д.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
болты, гайки, панели с отверстиями, штырьки 4 цветов
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Набор содержит различные инструменты, болты и гайки, панели с отверстиями и штырьки 4 цветов. Способствует тренировке координации рук и глаз, развитию моторики рук благодаря таким движениям как удар, вращение и т.д.
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