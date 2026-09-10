Набор Барбекю 44032
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 650 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417130
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровой набор, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х8
Вес, кг.
1.01
Описание товара Набор Барбекю 44032
Мальчишкам обязательно понравится разыгрывать сценки подвигов храбрых спасателей! Все транспортные средства выглядят очень мощными и детализированными, а также обладают множеством дополнительных функций. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровой набор, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Мальчишкам обязательно понравится разыгрывать сценки подвигов храбрых спасателей! Все транспортные средства выглядят очень мощными и детализированными, а также обладают множеством дополнительных функций. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без
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