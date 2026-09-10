Top.Mail.Ru
Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор &quot;Готовим завтрак&quot; красный в коробке 50721
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 970 руб.  3 162 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464826
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 деталей, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, г.
542

Описание товара Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721

А вы думали о том, что даже известные повара когда-то были детьми? Возможно, их любовь к профессии зародилась, когда они с важным видом готовили из песка свои первые кулинарные шедевры. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар предназначен для малышей от 2 лет. Он позволит окунуться в магию собственной кухни и почувствовать себя великим кулинаром. Ребенок сможет самостоятельно, без помощи взрослых, приготовить свои виртуальные блюда и даже приправить их воображаемыми специями из деревянной перечницы. Он с легкостью пожарит игрушечную яичницу или наварит импровизированного супа с посудой из набора. В детский кухонный набор входят: сковорода с яйцом и кастрюля с крышкой, кухонная лопатка и половник, две баночки для специй, прихватка. Все элементы выполнены в контрастных красно-белых цветах и исключительно из природных материалов. Они максимально реалистичные и детально проработанные. С таким набором кулинара играть в ролевые игры станет еще интереснее. Дети будут готовить то, что посчитают нужным, и при этом оставаться в полной безопасности. Они смогут дать волю фантазии, станут более креативными и уверенными в своих способностях. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар рекомендован для детских садов и центров развития. Подходит для обучения в рамках методик Монтессори и Реджио.

Отзывы о товаре Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
9 деталей, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
А вы думали о том, что даже известные повара когда-то были детьми? Возможно, их любовь к профессии зародилась, когда они с важным видом готовили из песка свои первые кулинарные шедевры. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар предназначен для малышей от 2 лет. Он позволит окунуться в магию собственной кухни и почувствовать себя великим кулинаром. Ребенок сможет самостоятельно, без помощи взрослых, приготовить свои виртуальные блюда и даже приправить их воображаемыми специями из деревянной перечницы. Он с легкостью пожарит игрушечную яичницу или наварит импровизированного супа с посудой из набора. В детский кухонный набор входят: сковорода с яйцом и кастрюля с крышкой, кухонная лопатка и половник, две баночки для специй, прихватка. Все элементы выполнены в контрастных красно-белых цветах и исключительно из природных материалов. Они максимально реалистичные и детально проработанные. С таким набором кулинара играть в ролевые игры станет еще интереснее. Дети будут готовить то, что посчитают нужным, и при этом оставаться в полной безопасности. Они смогут дать волю фантазии, станут более креативными и уверенными в своих способностях. Игровой набор от Viga Toys Маленький повар рекомендован для детских садов и центров развития. Подходит для обучения в рамках методик Монтессори и Реджио.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор "Готовим завтрак" красный в коробке 50721 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...