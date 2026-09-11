Набор Совтехстром "Мой верстак" 30 предм. арт.У557 /4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%2 070 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525077
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тиски, топор, молоток, ножовка, уголок, уровень, напильник, плоскогубцы, гаечный ключ, шестигранник, гайка 6шт., болт 6шт., набор пластин 6шт., каска, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х22
Вес, кг.
2.9
Описание товара Набор Совтехстром "Мой верстак" 30 предм. арт.У557 /4
Игровой набор Совтехстром Мой верстак, У557 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Все инструменты, входящие набор, функционально идентичны настоящим и позволяют развивать мелкую моторику и координацию ребенка: ловкость и гибкость пальцев и кистей, точность движений. Набор инструментов помогает познакомить детей с основными особенностями взаимодействия отдельных частей и деталей, развивает пространственное воображение.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
тиски, топор, молоток, ножовка, уголок, уровень, напильник, плоскогубцы, гаечный ключ, шестигранник, гайка 6шт., болт 6шт., набор пластин 6шт., каска, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Игровой набор Совтехстром Мой верстак, У557 /4 без сомнения понравится любому ребенку. Все инструменты, входящие набор, функционально идентичны настоящим и позволяют развивать мелкую моторику и координацию ребенка: ловкость и гибкость пальцев и кистей, точность движений. Набор инструментов помогает познакомить детей с основными особенностями взаимодействия отдельных частей и деталей, развивает пространственное воображение.
Набор Совтехстром "Мой верстак" 30 предм. арт.У557 /4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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