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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
800 руб.
1 632
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527760
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Описание товара Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359
Игровой набор Технолог ASTROID. Premium 00359 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Большой набор Гладиаторы будующего - это великолепная тактическая игра с коллекционными миниатюрами боевых роботов - Астроидов. Игровая среда и конструктор одновременно. Астроиды легко собираются без клея. Игровые свойства каждого робота указаны в красочном арм-листе. Изучение правил игры займёт у Вас не более 15 минут. Многообразие моделей роботов позволит создать свою непобедимую армию, а простые правила - реализовать любой тактический замысел.
Игровой набор Технолог ASTROID. Premium 00359 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Большой набор Гладиаторы будующего - это великолепная тактическая игра с коллекционными миниатюрами боевых роботов - Астроидов. Игровая среда и конструктор одновременно. Астроиды легко собираются без клея. Игровые свойства каждого робота указаны в красочном арм-листе. Изучение правил игры займёт у Вас не более 15 минут. Многообразие моделей роботов позволит создать свою непобедимую армию, а простые правила - реализовать любой тактический замысел.
Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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