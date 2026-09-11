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Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359

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Игровой набор Технолог &quot;ASTROID. Premium&quot; арт.00359 - фото 2
Игровой набор Технолог &quot;ASTROID. Premium&quot; арт.00359 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Игровой набор Технолог &quot;ASTROID. Premium&quot; арт.00359 - фото 1
  • Игровой набор Технолог &quot;ASTROID. Premium&quot; арт.00359 - фото 2
  • Игровой набор Технолог &quot;ASTROID. Premium&quot; арт.00359 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
800 руб.  1 632 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527760
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Характеристики

Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х8
Вес, г.
600

Описание товара Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359

Игровой набор Технолог ASTROID. Premium 00359 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Большой набор Гладиаторы будующего - это великолепная тактическая игра с коллекционными миниатюрами боевых роботов - Астроидов. Игровая среда и конструктор одновременно. Астроиды легко собираются без клея. Игровые свойства каждого робота указаны в красочном арм-листе. Изучение правил игры займёт у Вас не более 15 минут. Многообразие моделей роботов позволит создать свою непобедимую армию, а простые правила - реализовать любой тактический замысел.

Отзывы о товаре Игровой набор Технолог "ASTROID. Premium" арт.00359




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Технолог
Тип товара
Игровые наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Технолог ASTROID. Premium 00359 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Большой набор Гладиаторы будующего - это великолепная тактическая игра с коллекционными миниатюрами боевых роботов - Астроидов. Игровая среда и конструктор одновременно. Астроиды легко собираются без клея. Игровые свойства каждого робота указаны в красочном арм-листе. Изучение правил игры займёт у Вас не более 15 минут. Многообразие моделей роботов позволит создать свою непобедимую армию, а простые правила - реализовать любой тактический замысел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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