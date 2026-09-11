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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
2 380 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527629
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Описание товара Набор Технолог Castlecraft "Рыцарский замок" крепость арт.00972 /6
Игровой набор Технолог Castlecraft Рыцарский замок 00972 /6 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Набор содержит подробную схему сборки изображенной на коробке крепости. Клей для предварительной сборки не требуется. Используя свою фантазию, вы сможете создавать собственные неповторимые замки и крепости любого размера и высоты, поскольку конструктор легко расширяется при помощи других наборов CastleCraft. Фигурки воинов и собранные из конструкторов замки и крепости можно использовать в других настольных играх. Внутри коробки Вас ждет увлекательный процесс сборки замка или крепостей для игры или для настольной диорамы. Станьте Капитаном отряда Ландскнехтов и захватите замок, или выступите в роли Командора рыцарского Ордена и со своим небольшим отрядом удерживайте оборону, и не дайте разграбить сокровища Ордена. При желании, собранный замок или крепости можно проклеить в точках соединения и покрасить любыми модельными красками (в набор не входят).
Игровой набор Технолог Castlecraft Рыцарский замок 00972 /6 без сомнения понравится любому ребенку. Развивает творческое мышление и фантазию, тренирует мелкую моторику, расширяет кругозор.Набор содержит подробную схему сборки изображенной на коробке крепости. Клей для предварительной сборки не требуется. Используя свою фантазию, вы сможете создавать собственные неповторимые замки и крепости любого размера и высоты, поскольку конструктор легко расширяется при помощи других наборов CastleCraft. Фигурки воинов и собранные из конструкторов замки и крепости можно использовать в других настольных играх. Внутри коробки Вас ждет увлекательный процесс сборки замка или крепостей для игры или для настольной диорамы. Станьте Капитаном отряда Ландскнехтов и захватите замок, или выступите в роли Командора рыцарского Ордена и со своим небольшим отрядом удерживайте оборону, и не дайте разграбить сокровища Ордена. При желании, собранный замок или крепости можно проклеить в точках соединения и покрасить любыми модельными красками (в набор не входят).
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