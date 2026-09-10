Дом "Конфетти" С-1334
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 500 руб. 3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396518
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом, цветники
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х17
Вес, кг.
5
Описание товара Дом "Конфетти" С-1334
Дом Конфетти (без мебели) разработан для кукол высотой до 30 см., Игрушка требует сборки по принципу конструктора (без дополнительных приспособлений).
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом, цветники
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Дом Конфетти (без мебели) разработан для кукол высотой до 30 см., Игрушка требует сборки по принципу конструктора (без дополнительных приспособлений).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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