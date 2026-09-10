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Дом "Конфетти" С-1334 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дом "Конфетти" С-1334

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Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 1
Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 2
Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 3
Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 1
  • Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 2
  • Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 3
  • Дом &quot;Конфетти&quot; С-1334 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 500 руб.  3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396518
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом, цветники
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х17
Вес, кг.
5

Описание товара Дом "Конфетти" С-1334

Дом Конфетти (без мебели) разработан для кукол высотой до 30 см., Игрушка требует сборки по принципу конструктора (без дополнительных приспособлений).

Отзывы о товаре Дом "Конфетти" С-1334




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом, цветники
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Дом Конфетти (без мебели) разработан для кукол высотой до 30 см., Игрушка требует сборки по принципу конструктора (без дополнительных приспособлений).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дом "Конфетти" С-1334 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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