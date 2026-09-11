Top.Mail.Ru
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 1
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 2
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 3
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 4
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 5
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 6
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 7
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 1
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 2
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 3
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 4
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 5
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 6
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 7
  • Дорожные знаки в коробке Нескучные игры &quot;Предписывающие знаки и знаки приоритета&quot; 37 дет. арт.8470 /18 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
970 руб.  1 649 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527705
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 37 дорожных знаков, 37 столбиков, 37 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х6
Вес, г.
560

Описание товара Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18

Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 37-и знаков, 37-и столбиков и 37-и подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране знаки приоритета, которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.

Отзывы о товаре Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 37 дорожных знаков, 37 столбиков, 37 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 37-и знаков, 37-и столбиков и 37-и подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране знаки приоритета, которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...