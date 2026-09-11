Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%970 руб. 1 649 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527705
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 37 дорожных знаков, 37 столбиков, 37 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х6
Вес, г.
560
Описание товара Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18
Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 37-и знаков, 37-и столбиков и 37-и подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране знаки приоритета, которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
коробка, 37 дорожных знаков, 37 столбиков, 37 подставок
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Это увлекательная и познавательная игра, которая поможет вашему малышу подробно познакомиться с одной из самых важных групп дорожных знаков. Он состоит из 37-и знаков, 37-и столбиков и 37-и подставок и содержит официально зарегистрированные в нашей стране знаки приоритета, которые часто встречаются водителям в пути. Знаки можно установить на столе или на полу и устроить с их помощью настоящий макет городской улицы или скоростной магистрали.
Дорожные знаки в коробке Нескучные игры "Предписывающие знаки и знаки приоритета" 37 дет. арт.8470 /18 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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