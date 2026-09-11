Набор ветеринара в коробке 44558
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%2 580 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494154
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом-чемодан, фигурки(4), стол, кушетка, еда, медицинские приборы, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х13
Вес, г.
889
Описание товара Набор ветеринара в коробке 44558
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
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Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
дом-чемодан, фигурки(4), стол, кушетка, еда, медицинские приборы, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Игровой набор развивает мировоззрение и творческое мышление ребенка. Все элементы выполнены из качественных, безопасных для здоровья ребенка, материалов.
Набор ветеринара в коробке 44558 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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