Чехол ONYX BOOX Дерево для Darwin, Faust, Vasco da Gaмa, Caesar, Magellan, James Cook (цвет коричнев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498403
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Чехол ONYX BOOX Дерево для Darwin, Faust, Vasco da Gaмa, Caesar, Magellan, James Cook (цвет коричнев
Предохраняет устройство от механических повреждений и загрязнений. Имеет стильный дизайн.
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Предохраняет устройство от механических повреждений и загрязнений. Имеет стильный дизайн.
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Чехол ONYX BOOX Дерево для Darwin, Faust, Vasco da Gaмa, Caesar, Magellan, James Cook (цвет коричнев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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