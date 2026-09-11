Держатель для поперечин Manfrotto 039 для зажима Super Clamp комплект 2 шт
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496504
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Держатель для поперечин Manfrotto 039 для зажима Super Clamp комплект 2 шт
Держатель-крючок U-образный для крепления к СуперКлампу Manfrotto 035. Комплект из 2 штук (U-HOOKS HOLDER SET (SUPERCLAMP).
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Бренд
Тип товара
Держатель
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40
Страна производитель
Китай
Держатель-крючок U-образный для крепления к СуперКлампу Manfrotto 035. Комплект из 2 штук (U-HOOKS HOLDER SET (SUPERCLAMP).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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