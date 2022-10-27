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Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
  • Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231080
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х8х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии

Falcon Eyes FEL-1900ST.0 - стальная 3-х секционная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 190 см, минимальная 67 см, крепежный адаптер на верхней секции 5/8” с винтом 1/4. Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка - 3 кг.

Отзывы о товаре Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии

27.10.2022
Сергей

Достоинства:
Цена, консрукция и функционал.

Недостатки:
не замечено

Комментарий:
Отличная тренога для света. Держит тяжелый лед осветитель весом почти 3 кг. Высота где то 180 см. Крепления резьбовые, держат хорошо. Могу рекомендовать к покупке)



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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEL-1900ST.0 - стальная 3-х секционная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 190 см, минимальная 67 см, крепежный адаптер на верхней секции 5/8” с винтом 1/4. Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка - 3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.10.2022
Сергей

Достоинства:
Цена, консрукция и функционал.

Недостатки:
не замечено

Комментарий:
Отличная тренога для света. Держит тяжелый лед осветитель весом почти 3 кг. Высота где то 180 см. Крепления резьбовые, держат хорошо. Могу рекомендовать к покупке)


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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