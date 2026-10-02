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Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии

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Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 6
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 7
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 8
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 9
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
80
Максимальная высота, см
220
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
82х10х10
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 6
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 7
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 8
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 9
  • Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
2 500 руб.  4 770 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 253115
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии
2 500 руб. -48%
4 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
80
Максимальная высота, см
220
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
82х10х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х10
Вес, г.
300

Описание товара Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии

GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг. Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку. Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально. Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений. Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.

Отзывы о товаре Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
80
Максимальная высота, см
220
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
82х10х10
Страна производитель
Китай
Описание
GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг. Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку. Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально. Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений. Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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