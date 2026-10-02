Адаптер Manfrotto 119
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Характеристики
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 384759
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
30
Описание товара Адаптер Manfrotto 119
Manfrotto 119 универсальный короткий адаптер-шкворень, используется для крепления оборудования с винтом 1/4" или 3/8" во втулку 5/8". Переходник диаметром 16 мм, на торцах гайки 1/4" и 3/8".
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Бренд
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Manfrotto 119 универсальный короткий адаптер-шкворень, используется для крепления оборудования с винтом 1/4" или 3/8" во втулку 5/8". Переходник диаметром 16 мм, на торцах гайки 1/4" и 3/8".
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Адаптер Manfrotto 119 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1140 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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