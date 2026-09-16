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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B

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Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 7
Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4"
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
107
Максимальная высота, см
300
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 7
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 810 руб.  3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722499
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4"
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
107
Максимальная высота, см
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.1х0.09
Вес, кг.
2.1

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B

Falcon Eyes FEL-3050A/B – усовершенствованная версия популярной стойки FEL-3050A/B.0 с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Телескопическая стойка высотой до 300 см с воздушной амортизацией может использоваться для съемок в студии и на улице. Телескопическая колонна с усиленными зажимами Центральная колонна стойки состоит из четырех секций разного диаметра — 19, 22, 25 и 30 мм, изготовленных из легкого и прочного алюминиевого сплава. Большой диаметр секций обеспечивает высокую жесткость и устойчивость конструкции. Секции соединяются усиленными алюминиевыми зажимами, которые гарантируют прочную фиксацию и выдерживают осевую нагрузку до 9 кг, что превышает показатели предшественника (до 7 кг). Каждая секция оснащена системой воздушной амортизации, которая способствует плавному и контролируемому опусканию колонн. Воздушная амортизация надежно защищает как оборудование, так и пользователя от любых повреждений, вызванных внезапным ослаблением фиксаторов секций. Регулируемая высота стойки Высота стойки плавно изменяется в диапазоне от 107 до 300 сантиметров благодаря телескопическому выдвижению секций центральной колонны. Степень устойчивости и общая высота изделия дополнительно регулируется положением центральной колонны и ног основания. Складная тренога с растяжкой Основание стойки представляет собой складную треногу с винтовым фиксатором. Максимальный размах ножек достигает 106 см, обеспечивая надежную опору для крепления оборудования. Ножки стойки стабилизированы специальной алюминиевой растяжкой, повышающей общую устойчивость конструкции. При съемке в сложных условиях можно закрепить на основании стойки дополнительный груз, например, мешок Falcon Eyes SP-BG11, заполненный песком. Ножки треноги изготовлены из алюминиевых труб диаметром 22 мм и снабжены практичными резиновыми наконечниками, которые улучшают сцепление с любой поверхностью, включая неровности и гладкие покрытия. Крепление для камеры Фото- или видеокамеру можно установить на стойку с помощью универсального съемного адаптера диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с резьбовым соединением 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Шпигот может устанавливаться горизонтально, что дополнительно расширяет возможности крепления оборудования. Для регулировки угла съемки используется шаровая мини-головка, позволяющая быстро настраивать наклон установленного оборудования и выбирать оптимальный ракурс. Надежное исполнение Стойка FEL-3050A/B отличается высоким уровнем исполнения. Все ключевые элементы конструкции — колонны, крестовины и узлы крепления — выполнены из алюминиевого сплава, что обеспечивает легкость и долговечность службы изделия. Черное покрытие деталей защищает поверхность стойки от механических повреждений, сохраняя первоначальный эстетический вид. Конструкция стойки рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию профессиональными фотографами и операторами, которым необходимо регулярно перевозить и устанавливать оборудование. Высокая портативность Прочная стойка FEL-3050A/B имеет оптимальный для своей длины вес — всего 1,8 кг. В сложенном виде она занимает длину 95 см, что удобно для транспортировки и хранения. Пользователи, которые часто работают вне студии, оценят специализированную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, вмещающую до трех таких стоек одновременно.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3050A/B




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4"
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
107
Максимальная высота, см
300
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEL-3050A/B – усовершенствованная версия популярной стойки FEL-3050A/B.0 с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Телескопическая стойка высотой до 300 см с воздушной амортизацией может использоваться для съемок в студии и на улице. Телескопическая колонна с усиленными зажимами Центральная колонна стойки состоит из четырех секций разного диаметра — 19, 22, 25 и 30 мм, изготовленных из легкого и прочного алюминиевого сплава. Большой диаметр секций обеспечивает высокую жесткость и устойчивость конструкции. Секции соединяются усиленными алюминиевыми зажимами, которые гарантируют прочную фиксацию и выдерживают осевую нагрузку до 9 кг, что превышает показатели предшественника (до 7 кг). Каждая секция оснащена системой воздушной амортизации, которая способствует плавному и контролируемому опусканию колонн. Воздушная амортизация надежно защищает как оборудование, так и пользователя от любых повреждений, вызванных внезапным ослаблением фиксаторов секций. Регулируемая высота стойки Высота стойки плавно изменяется в диапазоне от 107 до 300 сантиметров благодаря телескопическому выдвижению секций центральной колонны. Степень устойчивости и общая высота изделия дополнительно регулируется положением центральной колонны и ног основания. Складная тренога с растяжкой Основание стойки представляет собой складную треногу с винтовым фиксатором. Максимальный размах ножек достигает 106 см, обеспечивая надежную опору для крепления оборудования. Ножки стойки стабилизированы специальной алюминиевой растяжкой, повышающей общую устойчивость конструкции. При съемке в сложных условиях можно закрепить на основании стойки дополнительный груз, например, мешок Falcon Eyes SP-BG11, заполненный песком. Ножки треноги изготовлены из алюминиевых труб диаметром 22 мм и снабжены практичными резиновыми наконечниками, которые улучшают сцепление с любой поверхностью, включая неровности и гладкие покрытия. Крепление для камеры Фото- или видеокамеру можно установить на стойку с помощью универсального съемного адаптера диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с резьбовым соединением 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Шпигот может устанавливаться горизонтально, что дополнительно расширяет возможности крепления оборудования. Для регулировки угла съемки используется шаровая мини-головка, позволяющая быстро настраивать наклон установленного оборудования и выбирать оптимальный ракурс. Надежное исполнение Стойка FEL-3050A/B отличается высоким уровнем исполнения. Все ключевые элементы конструкции — колонны, крестовины и узлы крепления — выполнены из алюминиевого сплава, что обеспечивает легкость и долговечность службы изделия. Черное покрытие деталей защищает поверхность стойки от механических повреждений, сохраняя первоначальный эстетический вид. Конструкция стойки рассчитана на длительную интенсивную эксплуатацию профессиональными фотографами и операторами, которым необходимо регулярно перевозить и устанавливать оборудование. Высокая портативность Прочная стойка FEL-3050A/B имеет оптимальный для своей длины вес — всего 1,8 кг. В сложенном виде она занимает длину 95 см, что удобно для транспортировки и хранения. Пользователи, которые часто работают вне студии, оценят специализированную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, вмещающую до трех таких стоек одновременно.
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