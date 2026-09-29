Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D
2 600 руб.
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Характеристики
Описание товара Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D
Штанга горизонтальная Falcon ys TMB-131D предназначена для установки нескольких камер или другого фото/видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм. Две перемещаемые головки с креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“ предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками (с храповым механизмом) на корпусе площадки или головок. Фиксация установленного оборудования осуществляется вращением кольца головки. Две неподвижные (и не съёмные) площадки с винтом с резьбой 3/8“ находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование. Обращаем ваше внимание что при монтаже штанги в горизонтальном положении и при установке тяжёлого оборудования в крайние положения, рекомендуем вам учитывать возможность опрокидывания и смещать нагруженный конец ближе к центральной площадке.
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