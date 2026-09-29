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Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D

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Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 1
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 2
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 3
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 4
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4", 3/8"
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
53
Максимальная высота, см
64
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
58х10х10
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 1
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 2
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 3
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 4
  • Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
3 180 руб.  4 140 руб. 

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В наличии
Код товара: 230842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D
3 180 руб. -23%
4 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4", 3/8"
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
53
Максимальная высота, см
64
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
58х10х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х11х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D

Штанга горизонтальная Falcon ys TMB-131D предназначена для установки нескольких камер или другого фото/видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм. Две перемещаемые головки с креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“ предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками (с храповым механизмом) на корпусе площадки или головок. Фиксация установленного оборудования осуществляется вращением кольца головки. Две неподвижные (и не съёмные) площадки с винтом с резьбой 3/8“ находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование. Обращаем ваше внимание что при монтаже штанги в горизонтальном положении и при установке тяжёлого оборудования в крайние положения, рекомендуем вам учитывать возможность опрокидывания и смещать нагруженный конец ближе к центральной площадке.

Отзывы о товаре Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/4", 3/8"
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
53
Максимальная высота, см
64
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
58х10х10
Страна производитель
Китай
Описание
Штанга горизонтальная Falcon ys TMB-131D предназначена для установки нескольких камер или другого фото/видео оборудования на один штатив или стойку. Монтаж на опору осуществляется с помощью центральной площадки, которая имеет крепление отверстие с резьбой 3/8“. Максимальный сдвиг центральной площадки по штанге составляет 247 мм. Две перемещаемые головки с креплением с резьбой 1/4“ и переходной гайкой с 1/4“ на 3/8“ предназначены для установки оборудования. Головки, как и центральная площадка, имеют возможность не только перемещаться по штанге, но и вращаться на ней. Фиксация положения производится рукоятками (с храповым механизмом) на корпусе площадки или головок. Фиксация установленного оборудования осуществляется вращением кольца головки. Две неподвижные (и не съёмные) площадки с винтом с резьбой 3/8“ находятся в торцах штанги. С помощью этих площадок штангу можно установить вертикально или установить на них дополнительное оборудование. Обращаем ваше внимание что при монтаже штанги в горизонтальном положении и при установке тяжёлого оборудования в крайние положения, рекомендуем вам учитывать возможность опрокидывания и смещать нагруженный конец ближе к центральной площадке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D – стоимость товара 3180 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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