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Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный

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Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 1
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 2
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 3
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 4
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 5
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 6
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 7
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 8
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 9
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 10
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 11
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 12
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 1
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 2
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 3
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 4
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 5
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 6
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 7
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 8
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 9
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 10
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 11
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 12
  • Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 900 руб. 
Начислим 9836 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 384862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный
199 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
15

Описание товара Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный

Самый большой журавль в ассортименте, имеет дистанционное управление панорамированием, наклоном и вращением, а также механизм телескопического раздвигания. Комбинация штанг из чёрной оцинкованнной стали и чёрного анодированного алюминия. Комплектуется сумками для транспортировки.

  • Две секции (диаметр: 45, 55 мм).
  • Длина в сложенном виде: 220 см.
  • Минимальное удлинение от крепления к стойке: 50 см.
  • Максимальное удлинение от крепления к стойке: 320 см.
  • Рекомендуемые стойки: серия Wind Up.

Основные особенности:

  • Самый большой журавль в семействе Manfrotto, макс. длина 3,6 м
  • Редукторные коленчатые рукоятки позволяют двигаться плавно
  • Черная конструкция из оцинк. стали и анодированного алюминия
  • Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости

Отзывы о товаре Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
Страна производитель
Китай
Описание

Самый большой журавль в ассортименте, имеет дистанционное управление панорамированием, наклоном и вращением, а также механизм телескопического раздвигания. Комбинация штанг из чёрной оцинкованнной стали и чёрного анодированного алюминия. Комплектуется сумками для транспортировки.

  • Две секции (диаметр: 45, 55 мм).
  • Длина в сложенном виде: 220 см.
  • Минимальное удлинение от крепления к стойке: 50 см.
  • Максимальное удлинение от крепления к стойке: 320 см.
  • Рекомендуемые стойки: серия Wind Up.

Основные особенности:

  • Самый большой журавль в семействе Manfrotto, макс. длина 3,6 м
  • Редукторные коленчатые рукоятки позволяют двигаться плавно
  • Черная конструкция из оцинк. стали и анодированного алюминия
  • Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 199900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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