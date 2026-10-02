Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
199 900 руб.
В наличии
Код товара: 384862
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
199 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
15
Описание товара Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный
Самый большой журавль в ассортименте, имеет дистанционное управление панорамированием, наклоном и вращением, а также механизм телескопического раздвигания. Комбинация штанг из чёрной оцинкованнной стали и чёрного анодированного алюминия. Комплектуется сумками для транспортировки.
- Две секции (диаметр: 45, 55 мм).
- Длина в сложенном виде: 220 см.
- Минимальное удлинение от крепления к стойке: 50 см.
- Максимальное удлинение от крепления к стойке: 320 см.
- Рекомендуемые стойки: серия Wind Up.
Основные особенности:
- Самый большой журавль в семействе Manfrotto, макс. длина 3,6 м
- Редукторные коленчатые рукоятки позволяют двигаться плавно
- Черная конструкция из оцинк. стали и анодированного алюминия
- Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стойка
Назначение
для штативов
Материал
металл
Резьбовое крепление
1/8", 5/8"
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
50
Максимальная высота, см
320
Страна производитель
Китай
Самый большой журавль в ассортименте, имеет дистанционное управление панорамированием, наклоном и вращением, а также механизм телескопического раздвигания. Комбинация штанг из чёрной оцинкованнной стали и чёрного анодированного алюминия. Комплектуется сумками для транспортировки.
- Две секции (диаметр: 45, 55 мм).
- Длина в сложенном виде: 220 см.
- Минимальное удлинение от крепления к стойке: 50 см.
- Максимальное удлинение от крепления к стойке: 320 см.
- Рекомендуемые стойки: серия Wind Up.
Основные особенности:
- Самый большой журавль в семействе Manfrotto, макс. длина 3,6 м
- Редукторные коленчатые рукоятки позволяют двигаться плавно
- Черная конструкция из оцинк. стали и анодированного алюминия
- Комплектуется мешком-противовесом для максимальной устойчивости
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Перекладина-журавль Manfrotto 425B черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 199900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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