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Журавль Manfrotto 098B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Журавль Manfrotto 098B черный

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Журавль Manfrotto 098B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384847
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.07х0.07
Вес, кг.
2

Описание товара Журавль Manfrotto 098B черный

2-секционный журавль, максимальное удлинение 2,1 м. Настенный журавль, позволяет панорамирование 180° и наклоны 160°. Алюминиевая конструкция с черной отделкой.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
2-секционный журавль, максимальное удлинение 2,1 м. Настенный журавль, позволяет панорамирование 180° и наклоны 160°. Алюминиевая конструкция с черной отделкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Журавль Manfrotto 098B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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