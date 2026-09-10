Система соединительная Manfrotto MSY0590A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385373
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Система соединительная Manfrotto MSY0590A
DADO — революционная система соединения, которая обеспечивает совместимость множества аксессуаров с полным ассортиментом световых зажимов и стоек Manfrotto. Система DADO проста в использовании и имеет инновационный дизайн. Система DADO поставляется в двух комплектациях: одна включает 3 штанги, 3 резьбовые шпильки и одну сферу, вторая — 6 штанг, 6 резьбовых шпилек и 1 сферу.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
DADO — революционная система соединения, которая обеспечивает совместимость множества аксессуаров с полным ассортиментом световых зажимов и стоек Manfrotto. Система DADO проста в использовании и имеет инновационный дизайн. Система DADO поставляется в двух комплектациях: одна включает 3 штанги, 3 резьбовые шпильки и одну сферу, вторая — 6 штанг, 6 резьбовых шпилек и 1 сферу.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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