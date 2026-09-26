Стойка Godox SA5045 на колесах
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614806
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.79х0.21х0.15
Вес, кг.
7.4
Описание товара Стойка Godox SA5045 на колесах
Godox SA5045 — сверхпрочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8 Junior и выдвижным шпиготом 5/8, который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
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Бренд
Тип товара
Стойки для света
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
146
Страна производитель
Китай
Godox SA5045 — сверхпрочная стальная студийная стойка на колесах со складным основанием, выдерживающая нагрузку до 40 кг. Она обеспечивает превосходную устойчивость благодаря прочной и крепкой конструкции. Высота стойки в разложенном виде составляет от 146 см до 450 см. Благодаря наличию телескопической ножки стойка может выравниваться на рельефной поверхности, лестнице или наклонной поверхности. Стойка оснащена креплением 1-1/8 Junior и выдвижным шпиготом 5/8, который может быть повернут на 90 градусов, что позволяет устанавливать оборудование в требуемом положении.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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