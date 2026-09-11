Си-стенд Avenger A2033FCB стальной черный. Высота 134-328 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стенд
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стенд
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х3
Вес, кг.
5
Описание товара Си-стенд Avenger A2033FCB стальной черный. Высота 134-328 см
Стойка стальная, трех секционная, для установки оборудования и грип клампов. Стойки C-Stand (систенды) используются в фото-, теле- и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей (GripHead), как отдельные стойки для отражателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров.
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Бренд
Тип товара
Стенд
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Страна производитель
Китай
Стойка стальная, трех секционная, для установки оборудования и грип клампов. Стойки C-Stand (систенды) используются в фото-, теле- и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей (GripHead), как отдельные стойки для отражателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Си-стенд Avenger A2033FCB стальной черный. Высота 134-328 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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