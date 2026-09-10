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Журавль Avenger D600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Журавль Avenger D600

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Журавль Avenger D600 - фото 1
Журавль Avenger D600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
117
  • Журавль Avenger D600 - фото 1
  • Журавль Avenger D600 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384053
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.1х0.1
Вес, кг.
3.7

Описание товара Журавль Avenger D600

Стальная телескопическая перекладина-журавль Avenger D600 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования. Она позволяет размещать осветители в самых сложных углах. Перекладина снабжена крюком для противовеса и оснащена 16-миллиметровым наконечником. Длина перекладины регулируется от 117 до 212 см. Подходит для студийных стоек с посадочным штифтом 5/8(16 мм). Верхнее крепление имеет шпильку 5/8 (16 мм). Нагрузка при максимальном удлинении 7 кг. Вес 3,7 кг.

Отзывы о товаре Журавль Avenger D600




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Журавль
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная высота, см
117
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная телескопическая перекладина-журавль Avenger D600 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования. Она позволяет размещать осветители в самых сложных углах. Перекладина снабжена крюком для противовеса и оснащена 16-миллиметровым наконечником. Длина перекладины регулируется от 117 до 212 см. Подходит для студийных стоек с посадочным штифтом 5/8(16 мм). Верхнее крепление имеет шпильку 5/8 (16 мм). Нагрузка при максимальном удлинении 7 кг. Вес 3,7 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Журавль Avenger D600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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