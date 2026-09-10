Стойка Manfrotto 269HDB-3U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
182
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 165 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385420
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
182
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 165 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.41х0.17х0.16
Вес, кг.
12
Описание товара Стойка Manfrotto 269HDB-3U
269HDB-3U создана на базе световой стойки 269HDB, модернизированной так, чтобы поднимать вашу камеру на высоту до 7,3 м. Специальный верхний крепеж позволяет установить или камерную голову или саму камеру. Используя три выравнивающие ножки и пузырьковый уровень, вы можете регулировать положение своей камеры, чтобы снимать как угодно и где угодно.
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Бренд
Тип товара
Световые стойки
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
182
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
длина 165 см
Страна производитель
Китай
269HDB-3U создана на базе световой стойки 269HDB, модернизированной так, чтобы поднимать вашу камеру на высоту до 7,3 м. Специальный верхний крепеж позволяет установить или камерную голову или саму камеру. Используя три выравнивающие ножки и пузырьковый уровень, вы можете регулировать положение своей камеры, чтобы снимать как угодно и где угодно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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