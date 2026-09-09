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Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 6
Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 6
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231087
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Размеры в упаковке, см
13х13х7
Вес, г.
200

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии

Ножки стойки-треноги Falcon Eyes FlatStand 2400BAC в сложенном состоянии находятся в одной плоскости, таким образом, в кофре может поместиться в два раза больше стоек-треног такой конструкции! Толщина стойки в сложенном состоянии всего 6 см! С помощью встроенного клипсового механизма эти стойки-треноги (опять же в сложенном состоянии) можно соединять друг с другом, быстро подготавливая или освобождая пространство для съемки. Диаметр ножек 19 мм. Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC нисколько не уступает «классической» конструкции в своем основном назначении - оставаться надежной опорой для аппаратуры и гасить вибрации. Допустимая вертикальная нагрузка – 4 кг. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность дорогостоящей техники от резкого удара при непреднамеренном, резком ее «сложении». Все секции, ноги стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы – из прочного, утолщенного ABC-пластика. Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC укомплектована съемной пластиковой шаровой головкой для цифровых камер, с возможностью поворота установочной площадки на 90°. Диаметр 40 мм. Крепится на резьбу 1/4” на шпиготе (бронза) стойки, посадочный винт на площадке – 1/4”.

Отзывы о товаре Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC для фото/видеостудии




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Описание
Ножки стойки-треноги Falcon Eyes FlatStand 2400BAC в сложенном состоянии находятся в одной плоскости, таким образом, в кофре может поместиться в два раза больше стоек-треног такой конструкции! Толщина стойки в сложенном состоянии всего 6 см! С помощью встроенного клипсового механизма эти стойки-треноги (опять же в сложенном состоянии) можно соединять друг с другом, быстро подготавливая или освобождая пространство для съемки. Диаметр ножек 19 мм. Стойка Falcon Eyes FlatStand 2400BAC нисколько не уступает «классической» конструкции в своем основном назначении - оставаться надежной опорой для аппаратуры и гасить вибрации. Допустимая вертикальная нагрузка – 4 кг. Механизм воздушной амортизации обеспечивает сохранность дорогостоящей техники от резкого удара при непреднамеренном, резком ее «сложении». Все секции, ноги стойки-треноги изготовлены из алюминиевого сплава, зажимы – из прочного, утолщенного ABC-пластика. Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC укомплектована съемной пластиковой шаровой головкой для цифровых камер, с возможностью поворота установочной площадки на 90°. Диаметр 40 мм. Крепится на резьбу 1/4” на шпиготе (бронза) стойки, посадочный винт на площадке – 1/4”.
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