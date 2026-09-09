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Генератор снега Falcon Eyes SM-1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор снега Falcon Eyes SM-1200

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Генератор снега Falcon Eyes SM-1200 - фото 1
Генератор снега Falcon Eyes SM-1200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор снега
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
52х25,7х30
  • Генератор снега Falcon Eyes SM-1200 - фото 1
  • Генератор снега Falcon Eyes SM-1200 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231628
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор снега
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
52х25,7х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х37х34
Вес, кг.
9.1

Описание товара Генератор снега Falcon Eyes SM-1200

Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор SM-1200 даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии. Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления

Отзывы о товаре Генератор снега Falcon Eyes SM-1200




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор снега
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
52х25,7х30
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes SM-1200 - компактный генератор снега, который без сомнений расширит творческие возможности вашей студии. Генератор SM-1200 даст возможность снимать тематические снежные сцены, например, фотосъемка зимних коллекций одежды, новогодняя съемка, а также украсит любую детскую съемку или фотосъемку корпоративного мероприятия. Генератор снега создает эффект настоящего снегопада, что позволяет применять его в качестве спецэффекта зимнего времени года в любой фотостудии. Генератор снега работает на специальной жидкости, использование жидкости абсолютно безопасно для кожи, одежды и отделки помещения (внимательно изучайте прилагаемую к жидкости инструкцию). Пользоваться генератором снега очень просто, достаточно налить в него жидкость и он сразу начнет выдувать большие хлопья снега. В комплекте пульт беспроводного дистанционного управления
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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