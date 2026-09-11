Блок питания Микромед 3W LED (к Микромед 1,2 LED inf.)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х5
Вес, г.
100
Описание товара Блок питания Микромед 3W LED (к Микромед 1,2 LED inf.)
Блок питания для питания светодиодных ламп проходящего света микроскопов Микромед 1 (2 LED inf.), Микромед 1 (3 LED inf.). Мощность 3 Вт. Входное напряжение AC100-240V 50/60Hz 0.1A. Выходное напряжение 4.3V DC (max) 0-750mA. Совместимость Микромед 1 LED infinity/Микромед 1 LED infinity. Температура эксплуатации не более +85°C. Размер упаковки 135х80х45мм. Вес с упаковкой 90г.
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Блок питания для питания светодиодных ламп проходящего света микроскопов Микромед 1 (2 LED inf.), Микромед 1 (3 LED inf.). Мощность 3 Вт. Входное напряжение AC100-240V 50/60Hz 0.1A. Выходное напряжение 4.3V DC (max) 0-750mA. Совместимость Микромед 1 LED infinity/Микромед 1 LED infinity. Температура эксплуатации не более +85°C. Размер упаковки 135х80х45мм. Вес с упаковкой 90г.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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