Top.Mail.Ru
Слайд калибровочный Микромед 10495 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Слайд калибровочный Микромед 10495

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Слайд калибровочный Микромед 10495 - фото 1
Слайд калибровочный Микромед 10495 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Слайд калибровочный Микромед 10495 - фото 1
  • Слайд калибровочный Микромед 10495 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391408
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0,01мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Слайд калибровочный Микромед 10495

Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0,01мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т.д.).

Отзывы о товаре Слайд калибровочный Микромед 10495




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0,01мм
Страна производитель
Китай
Описание
Калибровочный (микрометрический) слайд предназначен для проведения калибровки программы анализа изображений для измерения расcтояний в реальных единицах. Калибровочный слайд представляет собой прозрачное стекло (по размеру предметного стекла микроскопа) с нанесенной на него микрометрической шкалой с разрешением 0,01мм. Сняв изображение микрометрической шкалы при каждом рабочем увеличении микроскопа и указав известное расстояние в режиме калибровки, Вы задаете масштаб изображения в реальных единицах (микрометр, миллиметр и т.д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Слайд калибровочный Микромед 10495 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...