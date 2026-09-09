Адаптер Levenhuk A10 для смартфона
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Адаптер Levenhuk A10 для смартфона
С помощью адаптера Levenhuk A10 вы сможете легко и быстро установить на оптический прибор смартфон, чтобы затем с его помощью делать фотографии или снимать видео. Адаптер совместим с любыми телескопами, микроскопами, зрительными трубами, биноклями и другой оптической техникой. Используя смартфон, вы сможете сфотографировать пояса Юпитера, снять через бинокль редкую птицу, запечатлеть передвижения инфузории-туфельки и сразу же поделиться своими фото и видео с друзьями и подписчиками в соцсетях. Адаптер Levenhuk A10 надежно фиксируется на окуляре оптического прибора, после чего на него устанавливается смартфон. Адаптер совместим со всеми моделями смартфонов. После того как вы включили камеру, нужно просто отцентрировать ее относительно поля зрения окуляра и сфокусироваться на интересующем вас объекте. Адаптер Levenhuk A10 для смартфона универсален – на него можно установить смартфон любой марки с шириной корпуса от 53 мм до 102 мм, по высоте смартфона ограничений нет.
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