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Адаптер Levenhuk A10 для смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Levenhuk A10 для смартфона

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Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 1
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 2
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 3
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 4
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 5
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 6
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 7
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 8
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 9
Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 1
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 2
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 3
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 4
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 5
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 6
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 7
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 8
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 9
  • Адаптер Levenhuk A10 для смартфона - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221510
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х5
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Levenhuk A10 для смартфона

С помощью адаптера Levenhuk A10 вы сможете легко и быстро установить на оптический прибор смартфон, чтобы затем с его помощью делать фотографии или снимать видео. Адаптер совместим с любыми телескопами, микроскопами, зрительными трубами, биноклями и другой оптической техникой. Используя смартфон, вы сможете сфотографировать пояса Юпитера, снять через бинокль редкую птицу, запечатлеть передвижения инфузории-туфельки и сразу же поделиться своими фото и видео с друзьями и подписчиками в соцсетях. Адаптер Levenhuk A10 надежно фиксируется на окуляре оптического прибора, после чего на него устанавливается смартфон. Адаптер совместим со всеми моделями смартфонов. После того как вы включили камеру, нужно просто отцентрировать ее относительно поля зрения окуляра и сфокусироваться на интересующем вас объекте. Адаптер Levenhuk A10 для смартфона универсален – на него можно установить смартфон любой марки с шириной корпуса от 53 мм до 102 мм, по высоте смартфона ограничений нет.

Отзывы о товаре Адаптер Levenhuk A10 для смартфона




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью адаптера Levenhuk A10 вы сможете легко и быстро установить на оптический прибор смартфон, чтобы затем с его помощью делать фотографии или снимать видео. Адаптер совместим с любыми телескопами, микроскопами, зрительными трубами, биноклями и другой оптической техникой. Используя смартфон, вы сможете сфотографировать пояса Юпитера, снять через бинокль редкую птицу, запечатлеть передвижения инфузории-туфельки и сразу же поделиться своими фото и видео с друзьями и подписчиками в соцсетях. Адаптер Levenhuk A10 надежно фиксируется на окуляре оптического прибора, после чего на него устанавливается смартфон. Адаптер совместим со всеми моделями смартфонов. После того как вы включили камеру, нужно просто отцентрировать ее относительно поля зрения окуляра и сфокусироваться на интересующем вас объекте. Адаптер Levenhuk A10 для смартфона универсален – на него можно установить смартфон любой марки с шириной корпуса от 53 мм до 102 мм, по высоте смартфона ограничений нет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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