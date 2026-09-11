Процессор Intel CORE I5-11400F oem (CM8070804497016 S RKP1)
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 490123
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
30
Описание товара Процессор Intel CORE I5-11400F oem (CM8070804497016 S RKP1)
Intel Core i5-11400F выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.6 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 12 МБ.
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Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.6
Тип памяти
DDR4
Развернуть
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
нет
Страна производитель
Китай
Intel Core i5-11400F выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.6 ГГц, которую можно увеличить до 4.4 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 12 МБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: Intel i5, Intel игровые, Игровые, LGA 1200, 6 ядерные
Процессор Intel CORE I5-11400F oem (CM8070804497016 S RKP1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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