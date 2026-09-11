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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник

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Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 1
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 7
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 8
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 9
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 10
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 11
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 12
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 1
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 7
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 8
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 9
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 10
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 11
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 12
  • Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486604
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.54
Размеры в упаковке, см
33х10х8
Вес, г.
900

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник

Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 — самый компактный прицел популярной серии Veber Wolf, с регулируемым увеличением от 1.25х до 4.5х и прицельной сеткой Fire Dot. Легкий маневренный прицел предназначен для использования во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Объектив диаметром 26 мм с многослойным просветлением оптических элементов собирает до 92% света. Вести наблюдения в прицел можно будет в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Наблюдаемая картинка в прицеле с хорошей цветопередачей, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения во всем диапазоне кратности. В окуляре прицела Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник видна прицельная сетка типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на увеличении 4.5х. Этим прицел и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1,25-4,5x26 IR DnD с прицельной сеткой Donut Dot.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Электропитание / Батарея
CR2032
Масса (без батареи), кг
0.54
Описание
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 — самый компактный прицел популярной серии Veber Wolf, с регулируемым увеличением от 1.25х до 4.5х и прицельной сеткой Fire Dot. Легкий маневренный прицел предназначен для использования во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Объектив диаметром 26 мм с многослойным просветлением оптических элементов собирает до 92% света. Вести наблюдения в прицел можно будет в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Наблюдаемая картинка в прицеле с хорошей цветопередачей, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения во всем диапазоне кратности. В окуляре прицела Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник видна прицельная сетка типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на увеличении 4.5х. Этим прицел и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1,25-4,5x26 IR DnD с прицельной сеткой Donut Dot.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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