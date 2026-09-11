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Характеристики
Тип товара
Прицел
Увеличение, крат
4.5
Диаметр объектива, мм
26
Удаление выходного зрачка, мм
115 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486604
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Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 — самый компактный прицел популярной серии Veber Wolf, с регулируемым увеличением от 1.25х до 4.5х и прицельной сеткой Fire Dot. Легкий маневренный прицел предназначен для использования во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Объектив диаметром 26 мм с многослойным просветлением оптических элементов собирает до 92% света. Вести наблюдения в прицел можно будет в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Наблюдаемая картинка в прицеле с хорошей цветопередачей, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения во всем диапазоне кратности. В окуляре прицела Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник видна прицельная сетка типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на увеличении 4.5х. Этим прицел и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1,25-4,5x26 IR DnD с прицельной сеткой Donut Dot.
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 — самый компактный прицел популярной серии Veber Wolf, с регулируемым увеличением от 1.25х до 4.5х и прицельной сеткой Fire Dot. Легкий маневренный прицел предназначен для использования во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Объектив диаметром 26 мм с многослойным просветлением оптических элементов собирает до 92% света. Вести наблюдения в прицел можно будет в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Наблюдаемая картинка в прицеле с хорошей цветопередачей, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения во всем диапазоне кратности. В окуляре прицела Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник видна прицельная сетка типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на увеличении 4.5х. Этим прицел и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1,25-4,5x26 IR DnD с прицельной сеткой Donut Dot.
Прицел оптический Veber Wolf 1.25-4.5х26 IR FD07 Загонник - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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