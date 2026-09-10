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Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1

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Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 2
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 3
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 4
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 5
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 6
Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 - 88 мм
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  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 2
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 3
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 4
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 5
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 6
  • Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332530
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 - 88 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
362
Масса (без батареи), кг
0.875
Размеры в упаковке, см
46х12х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1

Универсальный оптический прицел с плавной регулировкой кратности. Диаметр объектива 50 мм. Кратность регулируется в диапазоне от 3х до 15х. Прицел Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 можно использовать в сложных погодных условиях, поскольку он защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP67. Конструкция прибора позволяет использовать прицел на огнестрельном оружии с дульной энергией до 7000 Дж. Подсветка прицельной марки зеленого цвета имеет 11 ступеней яркости. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием.Идеальная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Сложный 6-ти линзовый окуляр прицела обеспечивает широкое поле зрения, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Оптические прицелы
Увеличение, крат
15
Диаметр объектива, мм
50
Удаление выходного зрачка, мм
99 - 88 мм
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Рабочая температура, ° C
от –25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
CR2032
Длина, мм
362
Масса (без батареи), кг
0.875
Описание
Универсальный оптический прицел с плавной регулировкой кратности. Диаметр объектива 50 мм. Кратность регулируется в диапазоне от 3х до 15х. Прицел Veber Wolf 3-15x50 SF IG RF1 можно использовать в сложных погодных условиях, поскольку он защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP67. Конструкция прибора позволяет использовать прицел на огнестрельном оружии с дульной энергией до 7000 Дж. Подсветка прицельной марки зеленого цвета имеет 11 ступеней яркости. Диоптрийная коррекция производится поворотом кольца на окуляре, которое ходит плавно с дозированным усилием.Идеальная цветопередача, яркая и резкая картинка по всему полю зрения на любом увеличении достигается благодаря новому классу просветляющих покрытий оптических элементов. Сложный 6-ти линзовый окуляр прицела обеспечивает широкое поле зрения, поэтому вы легко сможете вести стрельбу навскидку.
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