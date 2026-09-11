Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицел
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482694
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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный
Многофункциональный прибор ночного видения, может использоваться как цифровой монокуляр, прицел дневного и ночного видения, в качестве ночной насадки на оптический прицел. Два фокусируемых ИК-фонаря с длиной волны 850 и 940 нм и регулируемым диапазоном мощности. Оптический зум 1-8х, цифровой зум 4х (максимальное увеличение 24х), диаметр объектива 25 мм, дальность распознавания в полной темноте 400м. Тактическая сетка 7 видов, 4 цвета (красный, зеленый, черный, белый). Пылезащищенный корпус (степень защиты IPХ5), крепление Weaver. Для огнестрельного нарезного оружия с дульной энергией до 4400 Дж.
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Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Многофункциональный прибор ночного видения, может использоваться как цифровой монокуляр, прицел дневного и ночного видения, в качестве ночной насадки на оптический прицел. Два фокусируемых ИК-фонаря с длиной волны 850 и 940 нм и регулируемым диапазоном мощности. Оптический зум 1-8х, цифровой зум 4х (максимальное увеличение 24х), диаметр объектива 25 мм, дальность распознавания в полной темноте 400м. Тактическая сетка 7 видов, 4 цвета (красный, зеленый, черный, белый). Пылезащищенный корпус (степень защиты IPХ5), крепление Weaver. Для огнестрельного нарезного оружия с дульной энергией до 4400 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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