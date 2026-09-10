Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR
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Характеристики
Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 3-9*42 IR
Плавное увеличение от 3х до 9х, выполнен в корпусе диаметром 30 мм. Корпус прицела — из авиационного алюминия марки 6061-Т6 с матовым покрытием (анодирование). Прицел заполнен азотом для защиты оптики от запотевания при перепаде температур. Благодаря влагонепроницаемому корпусу (класс защиты IPX7) прибор может эксплуатироваться не только в снегопад или ливень, но он выдерживает и кратковременное погружение в воду на глубину до метра! Veber Wolf 3-9x42 IR имеет сетку типа MIL-DOT с двумя цветами подсветки — зеленую и голубую, по пять ступеней яркости каждая. Сетка — в задней фокальной плоскости объектива и не меняет величину при изменении кратности. Точный механизм ввода поправок — закрытого типа, цена деления 0,25 МОА, снабжен замками фиксации барабанчиков ввода поправок после пристрелки. Имеется шкала подсчета полного числа оборотов барабанчиков. Главная техническая особенность этого прицела — наличие мощной спиральной пружины, надежно удерживающей внутренний блок оборачивающей системы с сеткой (закрывающий ее винт виден в нижней части прицела. Стандартно используют пластинчатую пружину, которая со временем теряет упругость, что приводит к смещению прицельной марки после очередного выстрела). Благодаря целому ряду технических решений прицел Veber Wolf 3-9x42 IR выдерживает стрельбу «африканскими патронами» с дульной энергией до 7000 Дж!
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