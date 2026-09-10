Описание товара Прицел оптический Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник

Прицел популярной серии Wolf с плавно регулируемым переменным увеличением от 1х до 4х, может использоваться во время прицельной стрельбы на загонной охоте. Базовое увеличение 1х позволяет комфортно проводить прицеливание двумя глазами, а плавное переменное увеличение наводиться на цель на разных дистанциях. Диаметр объектива 24 мм и многослойное просветление оптических элементов позволяет собирать до 90% света и использовать прицел в условиях пасмурной погоды или начала сумерек. Окуляр с широким полем зрения позволяет контролировать цель и ближайшее пространство, увеличивает возможности маневра и точность стрельбы. Прицел обеспечивает отличную цветопередачу, яркое, контрастное и четкое изображение по всему полю зрения при любой кратности. Veber Wolf 1-4х24 GB FD07 Загонник имеет сетку типа Fire Dot FD07 – перекрестие с подсвечивающейся точкой зеленого или голубого цвета. Размер прицельной точки 1 моа на максимальной кратности прицела.Чем и отличается от популярного прицела Veber Wolf 1-4x24 GB DnD с прицельной сеткой Donut Dot. Сетка изготовлена методом травления на стекле во второй фокальной плоскости окуляра. При изменении кратности прицела размер сетки в поле зрения не меняется. Яркость подсветки имеет регулировку в 5 ступеней и дает возможность сделать прицельную точку наиболее заметной в зависимости от условий стрельбы. При помощи крупных рифленых тактических барабанчиков можно легко вводить поправки прямо в перчатках. Поправочные клики четкие, ясно различимые. Цена 1 клика – 1/2 на 100 ярдов или примерно 15 мм на 100 м. Для удобства изменения кратности на кольце регулирования кратности предусмотрен рычаг, позволяющий проводить зуммирование одной рукой даже не снимая перчаток. Кольцо ходит плавно с дозированным усилием. Цельный брызгозащищенный корпус из анодированного алюминия обеспечивает стойкость прицела к механическому воздействию и высокую степень защиты от проникновения пыли и воды (IP67). Прицел рассчитан на отдачу не только огнестрельного оружия с дульной энергией до 7000 Дж и гладкостовольного до 4400 Дж (калибром 12/76), но и пневматического до 25 Дж с сильной вибрацией. Устройство выдерживает кратковременное погружение в воду до 1 метра, сохраняя после этого свои рабочие свойства. Рабочий диапазон температур от -25 до +40?С. Диоптрийная коррекция для подстройки прибора под индивидуальные особенности зрения стрелка выполняется с помощью кольца на окуляре. Для точной настройки на окуляр нанесена шкала с градуировкой от –3 до +3D.